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Прыг-Скок Ниндзя для iOS

Прыг-Скок Ниндзя 2.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Прыг-Скок Ниндзя 2.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Прыг-Скок Ниндзя 2.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (219.3 Мб) Скриншоты Прыг-Скок Ниндзя 2.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Прыг-Скок Ниндзя 2.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Прыг-Скок Ниндзя 2.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Прыг-Скок Ниндзя - веселые приключения маленького ниндзя, который должен с Вашей помощью как можно выше запрыгнуть. Прыжки совершаются с помощью растянутой веревки, которая создается на экране устройства простым движением пальца. Чем меньше отрезок веревки - тем сильнее отталкивание, и, соответственно, выше прыжок. На пути к вершинам могут попадаться разные препятствия (например, башенный кран) и враги (летающие ниндзя, НЛО и т. д.). Проявите все свое умение управлять забавным ниндзя и доберитесь до космических вершин.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Прыг-Скок Ниндзя:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 138
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Прыг-Скок Ниндзя

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