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5 Рифмы - Словарь русских рифм - генератор рифм, основанный на онлайновом сервисе подбора рифм Rifmovnik.ru, с помощью которого можно быстро подобрать нужную рифму, придать блеск и законченность вашим стихотворениям. Приложение обладает обширной лексической базой (100 тыс. слов, 2.1 млн. словоформ), присутствует эффективный фонетический алгоритм подбора рифм с учётом ударений и других особенностей произношения слов. Имеется функция фильтрации результатов. После поиска можно пометить понравившиеся рифмы. Отобранные слова совместно с запросом сохраняются в Истории, которая доступна в оффлайн-режиме. Для работы программы требуется соединение с интернетом. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app