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Рифмы - Словарь русских рифм для iOS

Рифмы - Словарь русских рифм 3.0 для iPhone, iPad

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Описание Рифмы - Словарь русских рифм 3.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Рифмы - Словарь русских рифм 3.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (26.6 Мб) Скриншоты Рифмы - Словарь русских рифм 3.0 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Рифмы - Словарь русских рифм 3.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Рифмы - Словарь русских рифм 3.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Рифмы - Словарь русских рифм - генератор рифм, основанный на онлайновом сервисе подбора рифм Rifmovnik.ru, с помощью которого можно быстро подобрать нужную рифму, придать блеск и законченность вашим стихотворениям. Приложение обладает обширной лексической базой (100 тыс. слов, 2.1 млн. словоформ), присутствует эффективный фонетический алгоритм подбора рифм с учётом ударений и других особенностей произношения слов. Имеется функция фильтрации результатов. После поиска можно пометить понравившиеся рифмы. Отобранные слова совместно с запросом сохраняются в Истории, которая доступна в оффлайн-режиме. Для работы программы требуется соединение с интернетом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Рифмы - Словарь русских рифм:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 415
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСловари - Словари - другое

Отзывы о программе Рифмы - Словарь русских рифм

Admin

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