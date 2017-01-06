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Учёт клиентов и договоров компании для Windows

Учёт клиентов и договоров компании 2.3

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Описание Учёт клиентов и договоров компании 2.3Описание   Скачать Учёт клиентов и договоров компании 2.3СКАЧАТЬ (15,87 Мб) Скриншоты Учёт клиентов и договоров компании 2.3Скриншоты (6)   Статистика Учёт клиентов и договоров компании 2.3Статистика   Отзывы о Учёт клиентов и договоров компании 2.3Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Учёт клиентов и договоров компании - простой инструмент для сбора и хранения информации о клиентах и договорах компании, контактах, сделках и заказах, сопровождающих документах, а также выставленных компанией счетах и проведенных клиентами платежах. Поддерживает Диаграмму Ганта, которая позволяет графически контролировать процессы выполнения работ. Позволяет работать в локальной сети и обеспечивает одновременный доступ к информации нескольких сотрудников.

Возможности Учёт клиентов и договоров компании:

  • возможность ручной настройки структуры таблиц
  • подключение справочников
  • многопользовательская работа с файлом программы
  • встроенные инструменты ограничения прав доступа исполнителей к отдельным полям таблиц
  • создание собственных итогов таблиц
  • создание отчетов и др.
Что нового в Учёт клиентов и договоров компании 2.3?
  • изменен ряд элементов интерфейса;
  • изменена процедура формирования таблиц;
  • оптимизирована процедура загрузки файлов;
  • повышен уровень защиты файла;
  • исправлены ошибки версии 2.2
Скриншоты Учёт клиентов и договоров компании:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 012
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Документы - Финансы

Отзывы о программе Учёт клиентов и договоров компании

Строитель нового жилья про Учёт клиентов и договоров компании 2.1 [03-09-2014]

Хорошая программа для хранения информации.Просто и понятно.
2 | | Ответить

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