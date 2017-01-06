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5 Учёт клиентов и договоров компании - простой инструмент для сбора и хранения информации о клиентах и договорах компании, контактах, сделках и заказах, сопровождающих документах, а также выставленных компанией счетах и проведенных клиентами платежах. Поддерживает Диаграмму Ганта, которая позволяет графически контролировать процессы выполнения работ. Позволяет работать в локальной сети и обеспечивает одновременный доступ к информации нескольких сотрудников.



Возможности Учёт клиентов и договоров компании: возможность ручной настройки структуры таблиц

подключение справочников

многопользовательская работа с файлом программы

встроенные инструменты ограничения прав доступа исполнителей к отдельным полям таблиц

создание собственных итогов таблиц

создание отчетов и др. Что нового в Учёт клиентов и договоров компании 2.3?

изменен ряд элементов интерфейса;

изменена процедура формирования таблиц;

оптимизирована процедура загрузки файлов;

повышен уровень защиты файла;

исправлены ошибки версии 2.2