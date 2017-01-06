Учёт клиентов и договоров компании - простой инструмент для сбора и хранения информации о клиентах и договорах компании, контактах, сделках и заказах, сопровождающих документах, а также выставленных компанией счетах и проведенных клиентами платежах. Поддерживает Диаграмму Ганта, которая позволяет графически контролировать процессы выполнения работ. Позволяет работать в локальной сети и обеспечивает одновременный доступ к информации нескольких сотрудников.
Возможности Учёт клиентов и договоров компании:
- возможность ручной настройки структуры таблиц
- подключение справочников
- многопользовательская работа с файлом программы
- встроенные инструменты ограничения прав доступа исполнителей к отдельным полям таблиц
- создание собственных итогов таблиц
- создание отчетов и др.