ShellBagsView для Windows

ShellBagsView 1.21

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Описание ShellBagsView 1.21Описание   Скачать ShellBagsView 1.21СКАЧАТЬ (48 Кб) Скриншоты ShellBagsView 1.21Скриншоты (3)   Статистика ShellBagsView 1.21Статистика   Отзывы о ShellBagsView 1.21Отзывы (0)  
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ShellBagsView - небольшая утилита, которая сохраняет и отображает список всех настроек папок, которые автоматически создаются в реестре при открытии директории в Проводнике Windows. Для каждой папки показывается ее дата и время открытия, количество вводов, режим отображения, последняя позиция окна и его последний размер. Таким образом, с помощью ShellBagsView можно не только смотреть, но также удалять и редактировать настройки отображения папок.

Что нового в ShellBagsView 1.21?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты ShellBagsView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 330
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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