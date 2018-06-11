CCleaner 5.43.6522 CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря Autoruns 13.82 Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы Vit Registry Fix 9.5.9 Free Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и

CCleaner Portable 5.42.6499 CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора Reg Organizer 8.15 Reg Organizer - мощная программа, позволяющая следить за состоянием системного реестра и конфигурационных файлов. С помощью приложения можно чистить реестр, искать PrivaZer 3.0.47.0 PrivaZer - бесплатная программа, которая предназначена для очистки ПК от накопившегося системного мусора. Приложение позволяет удалить следы Интернет-активности,