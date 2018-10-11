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Сбербанк Онлайн для iOS

Сбербанк Онлайн 7.3.2 для iPad

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Описание Сбербанк Онлайн 7.3.2 для iPadОписание   Скачать Сбербанк Онлайн 7.3.2 для iPadСКАЧАТЬ (87.65 Мб) Скриншоты Сбербанк Онлайн 7.3.2 для iPadСкриншоты (5)   Статистика Сбербанк Онлайн 7.3.2 для iPadСтатистика   Отзывы о Сбербанк Онлайн 7.3.2 для iPadОтзывы (0)  
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Сбербанк Онлайн - приложение для управления своими счетами и финансовыми потоками в одном из крупнейших банков России. Теперь где бы Вы ни находились, можно контролировать баланс и движение средств по картам, вкладам, кредитам, сбережениям в металлах и т.д. Все проведенные операции сохраняются в истории, где легко и просто можно просмотреть оплаченные счета, поступления, начисление процентов и другое. Кроме того, с помощью Сбербанк Онлайн производится оплата без дополнительных комиссий услуг более 30 000 провайдеров и поставщиков, в том числе и оплата мобильной связи, интернета, коммунальных платежей, штрафов и т.п. Доступны операции перевода средств по всей России по номеру телефона, открытия новых счетов, покупка валюты и металлов, поиск ближайших отделений и банкоматов, и масса других полезных банковских услуг. Тут же можно блокировать пластиковые карты в случае их потери или кражи, что убережет Ваши средства от несанкционированного использования.
В общем, Ваш Сбербанк еще никогда не был так близок. Воспользуйтесь всеми преимуществами мобильного банкинга в любой точке земного шара.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Сбербанк Онлайн:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 103
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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