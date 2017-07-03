RasterVect - инструмент для преобразования растровых изображений (в том числе и полученных со сканера) в векторный формат (DXF, WMF, EMF, EPS or AI) для последующей их обработки в программах типа AutoCAD, Corel Draw, Adobe Illustrator, Microstation, VectorWorks, TrueCAD, FastCAD и проч.

Программа успешно распознает ортогональные и наклонные линии, дуги и окружности, а также сохраняет масштаб исходного изображения. Умеет преобразовывать любые оригиналы в черно-белый формат для последующего преобразования, корректировать и выравнивать элементы изображения и узменять угол обзора растрового оригинала.

В RasterVect имеется поддержка интерфейса TWAIN, что позволяет программе работать с большим количеством моделей сканеров. Предусмотрена возможность пакетной обработки изображений. Имеются встроенные эффекты и фильтры, улучшающие качество преобразования и облегчающие последующее редактирование его результатов в CAD программах.