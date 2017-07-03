RasterVect для Windows

RasterVect 24.5

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Описание RasterVect 24.5Описание   Скачать RasterVect 24.5СКАЧАТЬ (23,23 Мб) Скриншоты RasterVect 24.5Скриншоты (3)   Статистика RasterVect 24.5Статистика   Отзывы о RasterVect 24.5Отзывы (5)  
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4.18 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.18 из 5
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RasterVect - инструмент для преобразования растровых изображений (в том числе и полученных со сканера) в векторный формат (DXF, WMF, EMF, EPS or AI) для последующей их обработки в программах типа AutoCAD, Corel Draw, Adobe Illustrator, Microstation, VectorWorks, TrueCAD, FastCAD и проч.

Программа успешно распознает ортогональные и наклонные линии, дуги и окружности, а также сохраняет масштаб исходного изображения. Умеет преобразовывать любые оригиналы в черно-белый формат для последующего преобразования, корректировать и выравнивать элементы изображения и узменять угол обзора растрового оригинала.

В RasterVect имеется поддержка интерфейса TWAIN, что позволяет программе работать с большим количеством моделей сканеров. Предусмотрена возможность пакетной обработки изображений. Имеются встроенные эффекты и фильтры, улучшающие качество преобразования и облегчающие последующее редактирование его результатов в CAD программах.

Скриншоты RasterVect:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $79.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 16 547
Разработчик
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Категории программыКонверторы - Редакторы - Чертеж, САПР
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Отзывы о программе RasterVect

Кузен про RasterVect 13.1 [20-01-2008]

Ничего особенного.
Это можно сделать с помощью уймы программ,которые имеют большинство пользователей.Например, с помощью Carel Draw
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voledemar про RasterVect 10.8 [29-05-2006]

Автокад считает периметр на ура. Нужны подробности пиши vdv103@mal.ru
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cxal про RasterVect 9.8 [06-07-2005]

Эта прога ни х.. нормально не работает. Конвертирует т.е портит первоначальный рисунок.
А условно бесплатная - это бесплатная за деньги.
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владимир про RasterVect [13-05-2004]

Что означает "условно бесплатная"?

Бесплатная или нет?


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dem1305 в ответ владимир про RasterVect 21.0 [11-08-2014]

ну и нах.. она здесь? мне за бабосы она не впилась,да и никому в ж.. ненадо.
сам напишу,если надо, и отошлю всем нуждающимся,чтоб эти жадные уроды затусовали себе в очГо свою условно-охрененно полезную задр..ую шнягу.
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