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Paperama для iOS

Paperama 1.4.7 для iPhone, iPad

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Описание Paperama 1.4.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Paperama 1.4.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (188 Мб) Скриншоты Paperama 1.4.7 для iPhone, iPadСкриншоты (13)   Статистика Paperama 1.4.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Paperama 1.4.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Paperama - это увлекательная головоломка, которая несомненно порадует всех любителей искусства оригами - создания из простого листика бумаги интересных и причудливых фигурок. Первые уровни игры покажутся слишком простыми и легкими, но по мере продвижения сложность создаваемых фигур будет возрастать. При этом надо уложиться в заданное количество сгибов, так что хорошенько подумайте, ведь порядок сложения листа тоже имеет значение. Если будет совсем трудно, то на помощь придут подсказки, которые Вы можете заработать в игре или просто купить. Управление осуществляется простыми движениями пальца по экрану Вашего устройства - потяните за край листа или уголок и увидите как меняется изначальное положение бумаги. В целом Paperama действительно интересна и захватывает буквально с первых картинок. Играйте и создавайте свои неповторимые фигуры.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Paperama:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 138
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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