Macgo Windows Blu-ray Player 2.17.2.2614
Оцените программу! 3.33 из 5, всего оценок - 3
Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Macgo Windows Blu-ray Player - универсальный медиаплеер для воспроизведения Blu-ray, DVD дисков и других медиа форматов. Отличается высокой скоростью загрузки и качеством воспроизведения (выводит видео с четкостью до 1080p без потерь). Поддерживает большинство популярных видео и аудио (в том чисое DTS 5.1, Dolby TrueHD Audio) форматов
Особенности Macgo Windows Blu-ray Player:
Поддерживает следующие movie format: BD-R 1.1/BD-RE 2.1, BD-R 2.0/BD-RE 3.0, BDROM 2.2, BD-J, BDROM Profile 1.1 (Bonus View), BDROM Profile 2.0 (BD-Live), BDROM Profile 5.0 (BD 3D), AVCREC, AVCHD, DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR, VCPS, VCD, SVCD, CD.
Поддерживает следующие video format: 265, 264, 26L, 3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, ASF, AVC, AVI, BSF, DAT, DIV, DIVX, DVR-MS, FLV, H.265, H.264, HEVC, JSV, JVT, M1V, M2P, M2T, M2TS, M2V, M4V, MK3D, MKV, MOD, MOV, MP4, MP4V, MPE, MPEG, MPG, MPV, MTS, MVC, QT, TOD, TP, TPD, TRP, TS, TTS, VC1, VOB, VRO, WM, WMV, WTV1.
Поддержка DVD меню.
Поддерживает воспроизведение на iPhone / IPad / IPod (для этого необходимо Wi-Fi соединение).
Функция “Поделиться” позволяет порекомендовать просмотренное видео друзьям на FaceBook или Twitter.
Скриншоты Macgo Windows Blu-ray Player:
Статус программы
Условно-бесплатная | Цена: $39.95 Ограничение в работе программы водяной знак при воспроизведении Blu-ray дисов
Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс
Английский, Русский, Венгерский
Закачек (сегодня/всего) 3 / 2 978
Разработчик Macgo International Ltd.
Последнее обновление 01.03.2017 ( Сообщить о новой версии)
Категории программы Плееры
Отзывы о программе Macgo Windows Blu-ray Player
Alkash
про Macgo Windows Blu-ray Player 2.16.4 [23-09-2015]
Это просто усовершенствованный VLC Player.
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