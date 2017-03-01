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5 Macgo Windows Blu-ray Player - универсальный медиаплеер для воспроизведения Blu-ray, DVD дисков и других медиа форматов. Отличается высокой скоростью загрузки и качеством воспроизведения (выводит видео с четкостью до 1080p без потерь). Поддерживает большинство популярных видео и аудио (в том чисое DTS 5.1, Dolby TrueHD Audio) форматов Особенности Macgo Windows Blu-ray Player: Поддерживает следующие movie format: BD-R 1.1/BD-RE 2.1, BD-R 2.0/BD-RE 3.0, BDROM 2.2, BD-J, BDROM Profile 1.1 (Bonus View), BDROM Profile 2.0 (BD-Live), BDROM Profile 5.0 (BD 3D), AVCREC, AVCHD, DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR, VCPS, VCD, SVCD, CD.

Поддерживает следующие video format: 265, 264, 26L, 3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, ASF, AVC, AVI, BSF, DAT, DIV, DIVX, DVR-MS, FLV, H.265, H.264, HEVC, JSV, JVT, M1V, M2P, M2T, M2TS, M2V, M4V, MK3D, MKV, MOD, MOV, MP4, MP4V, MPE, MPEG, MPG, MPV, MTS, MVC, QT, TOD, TP, TPD, TRP, TS, TTS, VC1, VOB, VRO, WM, WMV, WTV1.

Поддержка DVD меню.

Поддерживает воспроизведение на iPhone / IPad / IPod (для этого необходимо Wi-Fi соединение).

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