Ntfs Drive Protection для Windows

Ntfs Drive Protection 1.5

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Описание Ntfs Drive Protection 1.5Описание   Скачать Ntfs Drive Protection 1.5СКАЧАТЬ (1,02 Мб) Скриншоты Ntfs Drive Protection 1.5Скриншоты (5)   Статистика Ntfs Drive Protection 1.5Статистика   Отзывы о Ntfs Drive Protection 1.5Отзывы (0)  
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Ntfs Drive Protection - небольшая и не требующая установки утилита для защиты USB-флешек от записи. Программа работает только с накопителями файловой системы NTFS. Использование переносимых USB-дисков значительно упрощает передачу и хранение каких-либо данных, но если сама флешка или компьютер, к которому она подключена, заражены вредоносным ПО, то может произойти потеря или утечка важной информации, да и вообще стабильность и безопасность системы становится под угрозой.

Ntfs Drive Protection поможет защитить съемные USB-носители, и даже если Вы подключаете их к зараженным компьютерам, то вредоносная программа не сможет создать свой autorun.inf. Ваша задача всего лишь выбрать нужный диск и нажать "Защитить диск". Соответственно, что бы отключить эту опцию нажмите "Снять защиту".

Программа очень проста в использовании, содержит дополнительные полезные функции, такие как отображение информация о диске, форматирование, безопасное извлечение и др. При необходимости можно создать на USB-диске незащищенную папку, на которую не будут действовать ограничения.

Скриншоты Ntfs Drive Protection:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 402
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных

Отзывы о программе Ntfs Drive Protection

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