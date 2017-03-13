Ntfs Drive Protection - небольшая и не требующая установки утилита для защиты USB-флешек от записи. Программа работает только с накопителями файловой системы NTFS. Использование переносимых USB-дисков значительно упрощает передачу и хранение каких-либо данных, но если сама флешка или компьютер, к которому она подключена, заражены вредоносным ПО, то может произойти потеря или утечка важной информации, да и вообще стабильность и безопасность системы становится под угрозой.

Ntfs Drive Protection поможет защитить съемные USB-носители, и даже если Вы подключаете их к зараженным компьютерам, то вредоносная программа не сможет создать свой autorun.inf. Ваша задача всего лишь выбрать нужный диск и нажать "Защитить диск". Соответственно, что бы отключить эту опцию нажмите "Снять защиту".

Программа очень проста в использовании, содержит дополнительные полезные функции, такие как отображение информация о диске, форматирование, безопасное извлечение и др. При необходимости можно создать на USB-диске незащищенную папку, на которую не будут действовать ограничения.