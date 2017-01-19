Real Slingshot — стреляйте из рогатки по мишеням, используя для этого свой смартфон. Для натягивания резинки вы можете использовать тачскрин или фронтальную камеру. Второй вариант гораздо интереснее, так как вы можете делать виртуальный выстрел, используя для этого те же жесты, что и с реальной рогаткой. Нужно взять пальцами виртуальный камень и оттянуть резинку назад. Хорошенько прицелиться по мишени и отпустить резинку. В качестве мишеней выступают различные консервные банки, пустые коробки и т.п.