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Real Slingshot для Windows Phone

Real Slingshot 1.2.3.6

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Описание Real Slingshot 1.2.3.6Описание   Скачать Real Slingshot 1.2.3.6СКАЧАТЬ (18,38 Мб) Скриншоты Real Slingshot 1.2.3.6Скриншоты (6)   Статистика Real Slingshot 1.2.3.6Статистика   Отзывы о Real Slingshot 1.2.3.6Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Real Slingshot — стреляйте из рогатки по мишеням, используя для этого свой смартфон. Для натягивания резинки вы можете использовать тачскрин или фронтальную камеру. Второй вариант гораздо интереснее, так как вы можете делать виртуальный выстрел, используя для этого те же жесты, что и с реальной рогаткой. Нужно взять пальцами виртуальный камень и оттянуть резинку назад. Хорошенько прицелиться по мишени и отпустить резинку. В качестве мишеней выступают различные консервные банки, пустые коробки и т.п.

Скриншоты Real Slingshot:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 129.00 руб.
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 167
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы

Отзывы о программе Real Slingshot

Admin

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