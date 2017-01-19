Real Slingshot 1.2.3.6 Описание СКАЧАТЬ ( 18,38 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Real Slingshot — стреляйте из рогатки по мишеням, используя для этого свой смартфон. Для натягивания резинки вы можете использовать тачскрин или фронтальную камеру. Второй вариант гораздо интереснее, так как вы можете делать виртуальный выстрел, используя для этого те же жесты, что и с реальной рогаткой. Нужно взять пальцами виртуальный камень и оттянуть резинку назад. Хорошенько прицелиться по мишени и отпустить резинку. В качестве мишеней выступают различные консервные банки, пустые коробки и т.п. Скриншоты Real Slingshot: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 129.00 руб. Операционка Windows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 167 Разработчик cam2rem Последнее обновление 19.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Симуляторы Отзывы о программе Real Slingshot Admin Отзывов о программе Real Slingshot 1.2.3.6 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости