Soft4Boost Document Converter - программа для просмотра и конвертирования разных типов документов между собой. Это приложение работает как с текстовыми, так и графическими файлами, конвертируя их в PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, JPEG, TIFF и другие форматы.

Интерфейс программы интуитивно понятен и удобен: добавили файл, определили формат преобразования, папку сохранения и все - быстро и просто. При этом доступна опция пакетной обработки, если надо преобразовать сразу несколько файлов за один раз. Из дополнительных возможностей можно выделить добавление пароля к PDF-документам, переименовывание полученных файлов и извлечение изображения из документа с возможностью сохранения.