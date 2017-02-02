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3.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 3.50 из 5

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5 Yahoo Weather - отличное красочное погодное приложение от корпорации Yahoo, которое отличается уникальным дизайном и достаточно точным прогнозом. Для добавления нужного Вам города просто нажмите на "+" в правом верхнем углу экрана. В качестве фона разработчики решили использовать фотографии популярных и узнаваемых мест выбранной местности. При этом сама фотография будет зависеть от времени суток и погоды: вечером будут отображаться пейзажи на закате, ночью - кадры ночного города с миллионами огней и т.д. На главном экране показывается погода на ближайшие дни, однако если пролистать ниже, то будет предоставлен прогноз на 10 дней. Есть также информация о возможных осадках, положении солнца и фазы луны. А еще ниже - интерактивная карта, на которой есть закладки с температурным распределением района и силой ветра. В общем, пользоваться Yahoo Weather не просто полезно для ознакомления с прогнозом погоды, но и приятно. Следует отметить, что это приложение получило награду Apple Design Award в 2013 году как лучшее в своем роде.



Основные возможности Yahoo Weather: Отображение фотографий, соответствующих Вашему местоположению, времени суток и погодным условиям.

Подробные сведения о погоде и прогнозы.

Интерактивные радарные, спутниковые, температурные карты и карты ветра, время восхода и заката. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Yahoo Погода для Android