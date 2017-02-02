Yahoo Weather для iOS

Yahoo Weather 1.11.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Yahoo Weather 1.11.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Yahoo Weather 1.11.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (123 Мб) Скриншоты Yahoo Weather 1.11.0 для iPhone, iPadСкриншоты (13)   Статистика Yahoo Weather 1.11.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Yahoo Weather 1.11.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Yahoo Weather - отличное красочное погодное приложение от корпорации Yahoo, которое отличается уникальным дизайном и достаточно точным прогнозом. Для добавления нужного Вам города просто нажмите на "+" в правом верхнем углу экрана. В качестве фона разработчики решили использовать фотографии популярных и узнаваемых мест выбранной местности. При этом сама фотография будет зависеть от времени суток и погоды: вечером будут отображаться пейзажи на закате, ночью - кадры ночного города с миллионами огней и т.д. На главном экране показывается погода на ближайшие дни, однако если пролистать ниже, то будет предоставлен прогноз на 10 дней. Есть также информация о возможных осадках, положении солнца и фазы луны. А еще ниже - интерактивная карта, на которой есть закладки с температурным распределением района и силой ветра. В общем, пользоваться Yahoo Weather не просто полезно для ознакомления с прогнозом погоды, но и приятно. Следует отметить, что это приложение получило награду Apple Design Award в 2013 году как лучшее в своем роде.

Основные возможности Yahoo Weather:

  • Отображение фотографий, соответствующих Вашему местоположению, времени суток и погодным условиям.
  • Подробные сведения о погоде и прогнозы.
  • Интерактивные радарные, спутниковые, температурные карты и карты ветра, время восхода и заката.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Yahoo Weather:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 294
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
 Программа Yahoo Weather отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Yahoo Weather

Admin

Отзывов о программе Yahoo Weather 1.11.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

Ivideon

ICQ Mobile

Uber

AccuWeather.com

TeamViewer

Skype

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 