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Поваренная книга Кухонные истории для iOS

Поваренная книга Кухонные истории 8.1 для iPhone, iPad

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Описание Поваренная книга Кухонные истории 8.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Поваренная книга Кухонные истории 8.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (66.7 Мб) Скриншоты Поваренная книга Кухонные истории 8.1 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Поваренная книга Кухонные истории 8.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Поваренная книга Кухонные истории 8.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Поваренная книга Кухонные истории - отличное приложение для всех любителей приготовить что-нибудь вкусное и необычное. Теперь не надо выискивать новые рецепты в интернете или ждать когда же будет соответствующая передача по телевизору - в этом сборнике содержится масса интересных и оригинальных блюд. Что отличает Поваренная книга Кухонные истории от подобных приложений, так это наличие видеоуроков, простых пошаговых фотоинструкций и полезных практических советов. Если что-то непонятно из описания блюда, всегда можно обратиться к обучающему видео, где профессиональные мастера наглядно покажут все тонкости приготовления. Более того, к каждому рецепту Вы можете добавить свои комментарии и заметки, использовать встроенный таймер, заносить любимые блюда в Избранное, а также поделиться выбранным рецептом по электронной почте. Порадуйте себя и своих близким новым изысканным блюдом, а Поваренная книга Кухонные истории станет незаменимым помощником в этом.

Основные возможности приложения:

  • Более 100 вкусных повседневных рецептов, объединенных в тематические группы (таких как «Вегетарианская кухня», «Блюда за 20 минут», «Десерты и выпечка» и др.).
  • Видео рецепты в хорошем качестве.
  • Пошаговая фотоинструкция для точного следования рецепту.
  • 40 видеоинструкций с объяснениями техники приготовления для каждого рецепта.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Поваренная книга Кухонные истории:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 413
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки

Отзывы о программе Поваренная книга Кухонные истории

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