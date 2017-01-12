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5 Поваренная книга Кухонные истории - отличное приложение для всех любителей приготовить что-нибудь вкусное и необычное. Теперь не надо выискивать новые рецепты в интернете или ждать когда же будет соответствующая передача по телевизору - в этом сборнике содержится масса интересных и оригинальных блюд. Что отличает Поваренная книга Кухонные истории от подобных приложений, так это наличие видеоуроков, простых пошаговых фотоинструкций и полезных практических советов. Если что-то непонятно из описания блюда, всегда можно обратиться к обучающему видео, где профессиональные мастера наглядно покажут все тонкости приготовления. Более того, к каждому рецепту Вы можете добавить свои комментарии и заметки, использовать встроенный таймер, заносить любимые блюда в Избранное, а также поделиться выбранным рецептом по электронной почте. Порадуйте себя и своих близким новым изысканным блюдом, а Поваренная книга Кухонные истории станет незаменимым помощником в этом. Основные возможности приложения: Более 100 вкусных повседневных рецептов, объединенных в тематические группы (таких как «Вегетарианская кухня», «Блюда за 20 минут», «Десерты и выпечка» и др.).

Видео рецепты в хорошем качестве.

Пошаговая фотоинструкция для точного следования рецепту.

40 видеоинструкций с объяснениями техники приготовления для каждого рецепта. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app