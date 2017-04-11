Программы для iOS » Образование » Языки » Метод чтения Ильи Франка 1.2.14 для iPhone, iPad
Метод чтения Ильи Франка для iOS

Метод чтения Ильи Франка 1.2.14 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Метод чтения Ильи Франка 1.2.14 для iPhone, iPadОписание   Скачать Метод чтения Ильи Франка 1.2.14 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (24.2 Мб) Скриншоты Метод чтения Ильи Франка 1.2.14 для iPhone, iPadСкриншоты (10)   Статистика Метод чтения Ильи Франка 1.2.14 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Метод чтения Ильи Франка 1.2.14 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Метод чтения Ильи Франка - приложение для изучения иностранных языков по методике Ильи Франка, сущность которого заключается в непосредственном чтении книг в оригинале. Уникальность метода заключается в том, что запоминание слов и выражений происходит за счёт их повторяемости, без заучивания и необходимости использования словаря. Все тексты адаптированы (без упрощения оригинала) по Методу Ильи Франка и сопровождаются профессиональным аудио-треком. Читайте увлекательные книги на языке оригинала, проверяйте себя с разобранным переведенным текстом, а также слушайте текст в режиме аудиокниги.

Здесь Вам предложено бесплатно прочесть 5 народных сказок на разных языках:

  • How Jack Went to Seek His Fortune (Как Джек ходил искать своё счастье) - английский язык,
  • Le Petit Chaperon Rouge( Красная Шапочка) - французский язык,
  • Frau Holle (Госпожа Метелица) - немецкий язык,
  • I tre fratelli (Три брата) -итальянский язык,
  • El Cristo del convite (Приглашённый Христос) - испанский язык.

В разделе "Магазин" можно найти еще больше различной художественной литературы, которые помогут в изучении иностранного языка, но за них придется платить.

В целом, Метод чтения Ильи Франка действительно способствует эффективному освоению языка, и может использоваться как основное учебное пособие, но наиболее полезным будет как дополнение к учебной программе.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Метод чтения Ильи Франка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 530
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки

Отзывы о программе Метод чтения Ильи Франка

Admin

Отзывов о программе Метод чтения Ильи Франка 1.2.14 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

Duolingo 5.0.15 для iPhone, iPad

Duolingo - отличное и бесплатное приложение для изучения иностранных языков вплоть до овладения разговорных навыков

Memrise 2.2.16 для iPhone, iPad

Memrise - отличное приложение для мобильных iOS-устройств, с помощью которого пользователь сможет легко и комфортно осваивать иностранные языки в игровой форме. Также программа включает разнообразные тесты и обучающие видеоролики, онлайн и оффлайн режим

WordJong Lite 1.5 для iPhone, iPad, iPod

WordJong Lite - логическая игра в которой нужно составлять слова из букв находящихся на игровом поле. Желательно составлять максимально длинные слова, чтобы заработать как можно больше очков. В игре реализованы бонусы, такие как бомба и карточки

Hello Pal 3.3.5 для iPhone, iPad

Hello Pal - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, благодаря которому пользователи со всего мира могут общаться друг с другом, улучшая тем самым персональные навыки владения иностранными языками

Отличник по русскому 3 в 1 4.3 для iPhone, iPad

Отличник по русскому 3 в 1 - полезное обучающее приложение для развития правильной устной и письменной речи, которая станет хорошим помощником не только школьникам при изучении русского языка, но и всем, кто хочет овладеть грамотным языком при общении

eZi test Chinese 4.3 для iPad

eZi test Chinese - очень мощная система обучения китайскому языку. Темы изучения вы выбираете самостоятельно. Для каждого иероглифа есть переводы и звуковое озвучивание произношения. Иероглифы можно не только изучать, но и учиться писать

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

AccuWeather.com

Uber

TeamViewer

Ivideon

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

iPay

Skype

Color Splash for iPad

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 