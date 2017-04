Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 4.00 из 5

1

2

3

4

5 Метод чтения Ильи Франка - приложение для изучения иностранных языков по методике Ильи Франка, сущность которого заключается в непосредственном чтении книг в оригинале. Уникальность метода заключается в том, что запоминание слов и выражений происходит за счёт их повторяемости, без заучивания и необходимости использования словаря. Все тексты адаптированы (без упрощения оригинала) по Методу Ильи Франка и сопровождаются профессиональным аудио-треком. Читайте увлекательные книги на языке оригинала, проверяйте себя с разобранным переведенным текстом, а также слушайте текст в режиме аудиокниги.



Здесь Вам предложено бесплатно прочесть 5 народных сказок на разных языках: How Jack Went to Seek His Fortune (Как Джек ходил искать своё счастье) - английский язык,

Le Petit Chaperon Rouge( Красная Шапочка) - французский язык,

Frau Holle (Госпожа Метелица) - немецкий язык,

I tre fratelli (Три брата) -итальянский язык,

El Cristo del convite (Приглашённый Христос) - испанский язык. В разделе "Магазин" можно найти еще больше различной художественной литературы, которые помогут в изучении иностранного языка, но за них придется платить.



В целом, Метод чтения Ильи Франка действительно способствует эффективному освоению языка, и может использоваться как основное учебное пособие, но наиболее полезным будет как дополнение к учебной программе. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app