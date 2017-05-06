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Ghostery для Windows

Ghostery 7.2.0.25 для Mozilla Firefox

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Описание Ghostery 7.2.0.25 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать Ghostery 7.2.0.25 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (1,48 Мб) Скриншоты Ghostery 7.2.0.25 для Mozilla FirefoxСкриншоты (5)   Статистика Ghostery 7.2.0.25 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о Ghostery 7.2.0.25 для Mozilla FirefoxОтзывы (0)  
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Ghostery - весьма полезное расширение для браузера Firefox, которое позволяет выявлять на сайтах различные шпионы, сетевые жучки, пиксели, маяки и т.д.

Все эти элементы обычно размещаются рекламными сетями, поставщиками поведенческой информации, владельцами сайтов и различными компаниями, которые отслеживают активность пользователя в интернете. Дополнение Ghostery может распознать более чем 500 жучков от разных компаний, среди которых есть Facebook и Google.

После обнаружения следящих блоков, Вы можете ими управлять, блокируя объекты, к которым нет доверия. Все это позволит держать Ваш интернет-серфинг в конфиденциальности и безопасности.

Скриншоты Ghostery:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 789
Разработчик
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Категории программыАнтишпионы - Утилиты к браузерам
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