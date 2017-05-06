Ghostery - весьма полезное расширение для браузера Firefox, которое позволяет выявлять на сайтах различные шпионы, сетевые жучки, пиксели, маяки и т.д.

Все эти элементы обычно размещаются рекламными сетями, поставщиками поведенческой информации, владельцами сайтов и различными компаниями, которые отслеживают активность пользователя в интернете. Дополнение Ghostery может распознать более чем 500 жучков от разных компаний, среди которых есть Facebook и Google.

После обнаружения следящих блоков, Вы можете ими управлять, блокируя объекты, к которым нет доверия. Все это позволит держать Ваш интернет-серфинг в конфиденциальности и безопасности.