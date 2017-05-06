AVZ 4.46
AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...
Malwarebytes Anti-Malware 3.0.6.1469 / 2.2.1.1043
Malwarebytes Anti-Malware - отличная антивирусная программа, которая нейтрализует угрозы, недоступные для стандартных антивирусов. Использует технологию быстрого
avast! Free Antivirus 17.4.3482
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ
HitmanPro 3.7.18.284 Final
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет
ESET NOD32 Антивирус 10.0.386.2
ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.
UnHackMe 8.70.0.570
UnHackMe - позволяет обнаруживать и удалять троянские программы, использующие технологию руткит. Руткиты (Rootkits) используются хакерами для маскировки своего