Swarm by Foursquare 4.11 для iPhone Описание СКАЧАТЬ ( 67.7 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

3.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 3.00 из 5

1

2

3

4

5 Swarm by Foursquare - это приложение, которое поможет Вам чаще встречаться и общаться с друзьями, легко и удобно поддерживая с ними связь. Этот инструмент определит, кто из близких Вам людей находится поблизости, кто скучает, у кого есть свободное время, кто не прочь увидеться, где планируется вечеринка или просто посиделка и т.д. Ну а если у вас есть интересные идеи чем заняться, пишите в Swarm - обязательно найдутся рядом друзья, которые Вас поддержат. Начните пользоваться Swarm прямо сейчас, и убедитесь, что вокруг Вас происходит много интересных событий, которые Вы могли пропустить. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Скриншоты Swarm by Foursquare: Статус программы Бесплатная Операционка iOS iOS 7.x, iOS 8.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 318 Разработчик foursquare Последнее обновление 24.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы ICQ, чаты, пейджеры Отзывы о программе Swarm by Foursquare Admin Отзывов о программе Swarm by Foursquare 4.11 для iPhone пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости