Swarm by Foursquare для iOS

Swarm by Foursquare 4.11 для iPhone

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Описание Swarm by Foursquare 4.11 для iPhoneОписание   Скачать Swarm by Foursquare 4.11 для iPhoneСКАЧАТЬ (67.7 Мб) Скриншоты Swarm by Foursquare 4.11 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Swarm by Foursquare 4.11 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Swarm by Foursquare 4.11 для iPhoneОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Swarm by Foursquare - это приложение, которое поможет Вам чаще встречаться и общаться с друзьями, легко и удобно поддерживая с ними связь. Этот инструмент определит, кто из близких Вам людей находится поблизости, кто скучает, у кого есть свободное время, кто не прочь увидеться, где планируется вечеринка или просто посиделка и т.д. Ну а если у вас есть интересные идеи чем заняться, пишите в Swarm - обязательно найдутся рядом друзья, которые Вас поддержат. Начните пользоваться Swarm прямо сейчас, и убедитесь, что вокруг Вас происходит много интересных событий, которые Вы могли пропустить.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Swarm by Foursquare:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 318
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Swarm by Foursquare

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Отзывов о программе Swarm by Foursquare 4.11 для iPhone пока нет, можете добавить...

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