Fotor для Windows

Fotor 3.1.1

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Описание Fotor 3.1.1Описание   Скачать Fotor 3.1.1СКАЧАТЬ (141,98 Мб) Скриншоты Fotor 3.1.1Скриншоты (12)   Статистика Fotor 3.1.1Статистика   Отзывы о Fotor 3.1.1Отзывы (1)  
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Fotor - просто отличный полнофункциональный редактор изображений с огромным набором всевозможных инструментов для обработки картинок и фотографий. Разработчики этого приложения постарались вместить в редактор все самое необходимое для работы с изображениями, сделав его по принципу "All-in-one". При запуске Fotor Вы увидите стартовый экран с 3-мя основными режимами: Edit, Collage, Batch.

В разделе Edit выполняется полное редактирование выбранной картинки. Тут Вы можете использовать уже готовые сцены преобразования изображения, которые отличаются яркостью, контрастом, насыщенностью и т.д. При желании применить собственные корректировки, то и это доступно во вкладке Adjust. Есть обрезка фотографии, наложение огромного количества рамок и виньеток, внесение текстовой информации. Кроме того, есть много эффектов для придания Вашей картинке неповторимости и индивидуальности, с которыми тоже можно поэкспериментировать. Отдельно вынесен инструмент Titl-Shift, который подчеркивает выбранный элемент картинки, а остальное слегка размывает.

В разделе Collage, понятное дело, создаются коллажи изображений. Выберите тип коллажа из готовых шаблонов и количество используемых фотографий, а потом просто добавьте нужные фото на шаблон. Здесь также есть различные эффекты и фильтры для "сглаживания" Вашей работы. Отдельно стоит выделит возможность свободного размещения фотографий и выбор фона коллажа, благодаря чему можно, например, создавать открытки и поздравительные коллажи.

Раздел Batch предназначен для пакетной обработки изображений. Установите общие настройки и эффекты для целого каталога с картинками, а потом запустите процесс преобразования. Это удобно для тех пользователей, кто сталкивается с обработкой большого числа фотографий - теперь рутинная деятельность может быть максимально упрощена.

Готовые работы можно сохранить на Вашем компьютере, а можно сразу же выгрузить в Facebook, Flickr или Twitter.

Fotor не имеет русской локализации, но интерфейс, функции, настройки и опции выполнены в настолько интуитивно понятной оболочке, что работать с приложением очень комфортно и легко даже тем, кто раньше этим никогда не занимался.
Одним словом, Fotor действительно многогранен и универсален, что делает его одним из лучших в своем роде.

Скриншоты Fotor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 3 273
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
 Программа Fotor отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Fotor

Евгений про Fotor 2.0.3 [06-09-2015]

Главное, что поддерживает RAW.
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