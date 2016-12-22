WinToUSB - инструмент для установки и запуска операционной системы Windows с USB-накопителя. Работа с этой программой очень проста. Здесь можно установить систему, используя как ISO-образ, так и с помощью реального загрузочного DVD-диска.

После запуска программы на левой панели отобразятся иконки источника ОС: ISO-образ и оптический привод. В первом случае выберите соответствующий файл на Вашем ПК, во втором - вставьте в привод установочный DVD-диск. После этого выберите съемный USB-диск необходимого объема (сохраните все важные данные на нем, т.к. диск будет отформатирован) и запустите установку.

Кстати, программа WinToUSB поддерживает функцию WindowsToGo для Windows 8 - технология полной работоспособности операционной системы Windows 8 с USB-накопителя. Для Windows 7 эта функция, к сожалению, недоступна, поэтому на некоторых ПК могут возникать сбои и проблемы с драйверами.

В целом же все очень просто, доступно, понятно, а главное - теперь можно всегда иметь под рукой свою любимую ОС с индивидуальными настройками.