Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Dead Ninja Mortal Shadow 1.1.13 для Android
Dead Ninja Mortal Shadow для Android

Dead Ninja Mortal Shadow 1.1.13 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Dead Ninja Mortal Shadow 1.1.13 для AndroidОписание   Скачать Dead Ninja Mortal Shadow 1.1.13 для AndroidСКАЧАТЬ (57,46 Мб) Скриншоты Dead Ninja Mortal Shadow 1.1.13 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Dead Ninja Mortal Shadow 1.1.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dead Ninja Mortal Shadow 1.1.13 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
2.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 2.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dead Ninja Mortal Shadow – демонические силы зла снова хотят поработить человечество. На этот раз им противостоит ниндзя, который имеет в своем арсенале несколько смертельных трюков и сверхспособности.

Станьте смертельной тенью для своих врагов, наносите удары катаной и не оставляйте позади себя никого в живых. Игра отличается стильной графикой, большим количеством уровней и качественным саундтреком.

Скриншоты Dead Ninja Mortal Shadow:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 543
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

Hill Climb Racing 1.32.1 для Android

Hill Climb Racing – однажды, молодой гонщик Ньютоном Биллом решил наплевать на законы физики и отправиться в захватывающее путешествие на своем джипчике. Чем дальше

Sonic Dash 3.7.0.Go для Android

Sonic Dash – шустрый Соник вместе со своими друзьями Тейлззом, Наклзом и Шедоу хотят показать насколько быстро они бегают. Собирайте как можно больше монет,

Agar.io 1.7.1 для Android

Agar.io – управляйте маленькой сферой и превратите ее в самую могущественную сферу на игровом поле. Учитывайте, что она растет во время поедания других игроков,

Ski Safari 2 1.5.0.1176 для Android

Ski Safari 2 – на домик в горах, где живут Свен и Эвана обрушивается снежная лавина. Помогите героям преодолеть силы природы и сбежать от опасности на лыжах или

Fruit Ninja Free 2.4.9.450508 для Android

Fruit Ninja Free - одна из самых популярных игр для Android. Разрезайте вылетающие фрукты самурайским мечом. Старайтесь не попасть по бомбам - это отнимает одну

Altos Adventure 1.3.7 для Android

Altos Adventure – путешествие на сноуборде по альпийским холмам, заснеженным лесам и покинутым руинам. Присоединяйтесь к Альто и его друзьям в их бесконечном

скачать Adguard

Отзывы о программе Dead Ninja Mortal Shadow

Admin

Отзывов о программе Dead Ninja Mortal Shadow 1.1.13 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 