Интернет Цензор 2.2
Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально
NeoSpy PRO 5.8
NeoSpy - позволяет вести скрытый или открытый мониторинг за работой компьютера. Отслеживает все действия, производимые пользователям во время использования
USB Manager 2.05
USB Manager - небольшая утилита для управления портами USB на Вашем ПК
Active Password Changer 9.0.1
Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует
WinLock 8.01
WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения
Blok 4.5
Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от