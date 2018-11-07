KeyFreeze для Windows

KeyFreeze 1.4

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание KeyFreeze 1.4Описание   Скачать KeyFreeze 1.4СКАЧАТЬ (928 Кб) Скриншоты KeyFreeze 1.4Скриншоты (2)   Статистика KeyFreeze 1.4Статистика   Отзывы о KeyFreeze 1.4Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

KeyFreeze - простая портативная утилита для блокировки функционирования мышки и клавиатуры компьютера без блокировки самого экрана Windows. Это очень удобно, когда, например, дети смотрят на компьютере фильмы или мультики: они ничего не удалят и не зайдут в важные папки.

Для снятия блокировки устройств необходимо нажать знакомую комбинацию клавиш Ctrl + Alt + Del.

Скриншоты KeyFreeze:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 820
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
ТОП-сегодня раздела "Контроль доступа"
 

Интернет Цензор 2.2

Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально

NeoSpy PRO 5.8

NeoSpy - позволяет вести скрытый или открытый мониторинг за работой компьютера. Отслеживает все действия, производимые пользователям во время использования

USB Manager 2.05

USB Manager - небольшая утилита для управления портами USB на Вашем ПК

Active Password Changer 9.0.1

Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует

WinLock 8.01

WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения

Blok 4.5

Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от

скачать Adguard

Отзывы о программе KeyFreeze

Александр про KeyFreeze 1.3 [02-07-2018]

Аналогов этой программы нет... Я всё что можно перепробовал, всё ерунда... Ей нет равных.
| | Ответить

Александр про KeyFreeze 1.3 [02-07-2018]

Великолепная, и очень продуманная программа, есть всё что нужно,и даже очень. Надёжный сторож компьютера от шаловливых ручек детей :) и не только :)
| | Ответить

hiddenfox про KeyFreeze 1.2 [02-01-2015]

простая и очень нужная штука
4 | | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 