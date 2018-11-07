NeoSpy - позволяет вести скрытый или открытый мониторинг за работой компьютера. Отслеживает все действия, производимые пользователям во время использования

Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально

Active Password Changer 9.0.1

Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует

WinLock 8.01

WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения

Blok 4.5

Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от