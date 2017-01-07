OneDrive - облачный сервис хранилища данных от Microsoft, адаптированный для iOS-устройств. Тут Вы можете загрузить фотографии, видеоролики, важные документы и любые другие файлы, которые будут доступны Вам с любого устройства и в любом месте, где есть интернет.
Кроме того, здесь очень удобно делиться данными, отправляя знакомым и близким, например, интересные фотокадры или заметки.
Основные возможности OneDrive:
- Автоматическое размещение фотографий и видео с помощью функции архивации.
- Просмотр всех своих файлов и присланных Вам.
- Отправка ссылок на документы по электронной почте.
- Возможность работы с файлами из OneDrive в других приложениях, включая приложения Office.
Для работы с сервисом требуется учетная запись Microsoft.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app