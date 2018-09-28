ReIcon для Windows

ReIcon 1.9

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ReIcon 1.9Описание   Скачать ReIcon 1.9СКАЧАТЬ (970 Кб) Скриншоты ReIcon 1.9Скриншоты (5)   Статистика ReIcon 1.9Статистика   Отзывы о ReIcon 1.9Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ReIcon - не требующая установки утилита для управления иконками приложений на рабочем столе компьютера.

Этот инструмент поможет сохранить и при необходимости восстановить размещение иконок программ по ранее установленному Вами макету. Это бывает полезно, когда по каким-либо причинам Вы изменяете разрешение экрана (например, для игр), после чего иконки размещаются в хаотическом порядке.

Запустив ReIcon, Вы в один клик мышки сохраняете расположение картинок на рабочем столе, и также в одно нажатие возвращаете их размещение, если есть такая необходимость. Кроме того, это приложение может быть интегрировано в контекстное меню Рабочего стола или Моего компьютера для более удобного использования.

Любопытно, что Вы можете создать несколько шаблонов размещения иконок на рабочем столе, присвоить им разные названия и хранить на своем ПК.

Скриншоты ReIcon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 305
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры
ТОП-сегодня раздела "Десктоп менеджеры"
 

Winaero Tweaker 0.10.2.0

Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной функциональности операционных систем семейства Windows, в том числе и

Fences 3.09

Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории

Actual Multiple Monitors 8.13

Actual Multiple Monitors - программа для повышения эффективности и удобства использования нескольких мониторов

Carroll 1.24

Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора

AquaSnap 1.23.3

AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции,

ObjectDock 2.1.0.0

При помощи ObjectDock вы сможете полностью заменить стандартную панель задач Windows на панель в стилеMacOS

скачать Adguard

Отзывы о программе ReIcon

Admin

Отзывов о программе ReIcon 1.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 