Malwarebytes Anti-Malware - мобильная версия известного десктопного приложения для обнаружения и удаления различного рода вредоносных программ с пользовательского Android-смартфона или планшета.

Программа сканирует установленное ПО на наличие вредоносного кода или потенциально нежелательных программ, проверяет архивы и файлы, хранящиеся на внешней SD карте, позволяет определить наиболее уязвимые места в системе, предотвращает несанкционированный доступ к персональным данным, информирует пользователя о приложениях, отслеживающих его местоположение и пр.

С помощью Malwarebytes Anti-Malware можно задать права доступа для каждого установленного приложения, осуществлять сканирование в ручном или в автоматическом режиме (имеется встроенный планировщик) и многое другое.