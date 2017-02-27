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Malwarebytes Anti-Malware для Android

Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для Android

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Описание Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для AndroidОписание   Скачать Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для AndroidСКАЧАТЬ (11,97 Мб) Скриншоты Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для AndroidСтатистика   Отзывы о Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для AndroidОтзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Malwarebytes Anti-Malware - мобильная версия известного десктопного приложения для обнаружения и удаления различного рода вредоносных программ с пользовательского Android-смартфона или планшета.

Программа сканирует установленное ПО на наличие вредоносного кода или потенциально нежелательных программ, проверяет архивы и файлы, хранящиеся на внешней SD карте, позволяет определить наиболее уязвимые места в системе, предотвращает несанкционированный доступ к персональным данным, информирует пользователя о приложениях, отслеживающих его местоположение и пр.

С помощью Malwarebytes Anti-Malware можно задать права доступа для каждого установленного приложения, осуществлять сканирование в ручном или в автоматическом режиме (имеется встроенный планировщик) и многое другое.

Что нового в Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для Android?
  • Поддержка Android 6.
  • Оптимизация работы аккумулятора.
  • Сканирование при выключенном экране.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Malwarebytes Anti-Malware:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 460
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСистема - Антивирусы, Spyware

Отзывы о программе Malwarebytes Anti-Malware

Алексей про Malwarebytes Anti-Malware 2.0.5.3 для Android [27-07-2016]

на сегодняшний день эта самая мощная,самая матёрая программа в своей категории....у меня прилично был заражён комп и только она смогла справиться и удалить всю срань с компа.
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Анатолий про Malwarebytes Anti-Malware 1.05.1.1000 для Android [14-09-2015]

Интерфейс хороший.Функционал
надо тестировать
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