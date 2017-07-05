Gilisoft EXE Lock для Windows

Gilisoft EXE Lock 5.2.0

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Описание Gilisoft EXE Lock 5.2.0Описание   Скачать Gilisoft EXE Lock 5.2.0СКАЧАТЬ (2,69 Мб) Скриншоты Gilisoft EXE Lock 5.2.0Скриншоты (2)   Статистика Gilisoft EXE Lock 5.2.0Статистика   Отзывы о Gilisoft EXE Lock 5.2.0Отзывы (0)  
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Gilisoft EXE Lock - программа для блокировки запуска приложений на компьютере. Это бывает необходимо при общем доступе к ПК, когда им могут пользоваться дети или сотрудники на работе. GiliSoft Exe Lock не позволит запуститься EXE-файлу выбранного Вами приложения без введения правильного пароля. Работать с инструментом очень просто: нажав на кнопку "Lock", выбираете блокируемые программы и все - без пароля они не будут запускаться. Удалить приложение из списка тоже очень легко - нажмите "Unlock". В принципе других настроек больше нет, так что трудностей с блокировкой/разблокировкой в Gilisoft EXE Lock не возникнет.

Скриншоты Gilisoft EXE Lock:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программыневозможно сменить пароль
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 483
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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