Яндекс.Браузер - версия для iOS-устройств одного из самых популярных браузеров с массой полезных и удобных функций. Инструментарий и интерфейс этого обозревателя специально адаптированы для использования на мобильных устройствах, делая Ваш повседневный серфинг удобным, быстрым и легким.

Яндекс.Браузер даже без точного адреса умеет открывать нужные ресурсы сразу. Сайты показываются рядом с результатами поиска, так что введя всего несколько символов Вы найдете нужный Вам. Наиболее посещаемые и любимые страницы удобно располагаются в избранном - так называемое Табло, где Вы сразу можете зайти на требуемый ресурс.

Разработчики Яндекс.Браузер снабдили его технологией Турбо, позволяющей сжимать содержимое веб-страниц для быстрой загрузки даже при медленном интернете, да еще и трафик экономится. Несомненным плюсом является поиск не только по текстовому запросу, но голосом: произнесите искомое место, название сайта или определенное понятие - браузер отобразит Вам наиболее точный результат.

Все данные синхронизируются, поэтому открыв обозреватель на другом устройстве не будет необходимости заново настраивать закладки или список любимых сайтов - они автоматически загрузятся с компьютера на планшет.

В общем, пользоваться Яндекс.Браузер доставляет удовольствие, благодаря чему он является одним из лучших в своем роде.