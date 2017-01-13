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Яндекс.Браузер для iOS

Яндекс.Браузер 16.11.1.716 для iPhone, iPad

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Описание Яндекс.Браузер 16.11.1.716 для iPhone, iPadОписание   Скачать Яндекс.Браузер 16.11.1.716 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (97.9 Мб) Скриншоты Яндекс.Браузер 16.11.1.716 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Яндекс.Браузер 16.11.1.716 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Яндекс.Браузер 16.11.1.716 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Яндекс.Браузер - версия для iOS-устройств одного из самых популярных браузеров с массой полезных и удобных функций. Инструментарий и интерфейс этого обозревателя специально адаптированы для использования на мобильных устройствах, делая Ваш повседневный серфинг удобным, быстрым и легким.

Яндекс.Браузер даже без точного адреса умеет открывать нужные ресурсы сразу. Сайты показываются рядом с результатами поиска, так что введя всего несколько символов Вы найдете нужный Вам. Наиболее посещаемые и любимые страницы удобно располагаются в избранном - так называемое Табло, где Вы сразу можете зайти на требуемый ресурс.

Разработчики Яндекс.Браузер снабдили его технологией Турбо, позволяющей сжимать содержимое веб-страниц для быстрой загрузки даже при медленном интернете, да еще и трафик экономится. Несомненным плюсом является поиск не только по текстовому запросу, но голосом: произнесите искомое место, название сайта или определенное понятие - браузер отобразит Вам наиболее точный результат.

Все данные синхронизируются, поэтому открыв обозреватель на другом устройстве не будет необходимости заново настраивать закладки или список любимых сайтов - они автоматически загрузятся с компьютера на планшет.

В общем, пользоваться Яндекс.Браузер доставляет удовольствие, благодаря чему он является одним из лучших в своем роде.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Яндекс.Браузер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 555
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Яндекс.Браузер

Admin

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