WhatsApp Messenger для iOS

WhatsApp Messenger 2.17.1 для iPhone

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Описание WhatsApp Messenger 2.17.1 для iPhoneОписание   Скачать WhatsApp Messenger 2.17.1 для iPhoneСКАЧАТЬ (134 Мб) Скриншоты WhatsApp Messenger 2.17.1 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика WhatsApp Messenger 2.17.1 для iPhoneСтатистика   Отзывы о WhatsApp Messenger 2.17.1 для iPhoneОтзывы (1)  
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3.33 из 5, всего оценок - 36
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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WhatsApp Messenger - отличное кросс-платформенное приложение для отправки и мгновенного получения сообщений от своих друзей и близких людей, основанное на использовании push-уведомлений. Теперь обмениваться SMS-ми, голосовыми сообщениями, фотографиями, видеороликами и другими файлами при помощи WhatsApp Messenger еще проще и комфортнее.

Разработчики программы для удобства решили использовать в качестве логина Ваш обычный телефонный номер, а адресная книга автоматически пополнится абонентами из Контактов, которые уже пользуются WhatsApp Messenger.

Для работы с приложением нужен всего лишь доступ в интернет (3G/EDGE или Wi-Fi), что дает возможность полноценно общаться с нужными Вам абонентами даже за рубежом без дополнительных финансовых затрат, как это бывает с обычной мобильной связью. В общем, получайте максимальное удовольствие и продуктивность от общения с Вашими знакомыми, используя WhatsApp Messenger.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты WhatsApp Messenger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 10 359
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе WhatsApp Messenger

toony_duarte@hotmail.com про WhatsApp Messenger 2.12.9 для iPhone [24-10-2015]

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