WhatsApp Messenger - отличное кросс-платформенное приложение для отправки и мгновенного получения сообщений от своих друзей и близких людей, основанное на использовании push-уведомлений. Теперь обмениваться SMS-ми, голосовыми сообщениями, фотографиями, видеороликами и другими файлами при помощи WhatsApp Messenger еще проще и комфортнее.

Разработчики программы для удобства решили использовать в качестве логина Ваш обычный телефонный номер, а адресная книга автоматически пополнится абонентами из Контактов, которые уже пользуются WhatsApp Messenger.

Для работы с приложением нужен всего лишь доступ в интернет (3G/EDGE или Wi-Fi), что дает возможность полноценно общаться с нужными Вам абонентами даже за рубежом без дополнительных финансовых затрат, как это бывает с обычной мобильной связью. В общем, получайте максимальное удовольствие и продуктивность от общения с Вашими знакомыми, используя WhatsApp Messenger.