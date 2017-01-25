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Photo Sphere Camera для iOS

Photo Sphere Camera 2.7.0 для iPhone

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Описание Photo Sphere Camera 2.7.0 для iPhoneОписание   Скачать Photo Sphere Camera 2.7.0 для iPhoneСКАЧАТЬ (93.2 Мб) Скриншоты Photo Sphere Camera 2.7.0 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Photo Sphere Camera 2.7.0 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Photo Sphere Camera 2.7.0 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Photo Sphere Camera - приложение, позволяющее создавать захватывающие панорамные фотосферы с помощью Вашего iOS-устройства. Фотосфера представляет собой склеенные изображения отдельных фотографий, которые разворачивают готовый проект на 360-градусов. При этом создается ощущение, что как бы оказываешься внутри съемочного места. Для получения сферы необходимо всего лишь сфокусировать Ваш смартфон на специальной точке приложения, расположенной по центру экрана, и направлять камеру в разные стороны. Итог такой раскадровки приведет Вас в восторг. Полученную панораму потом можно добавить в Google Maps или просто поделиться ней с друзьями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Photo Sphere Camera:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 333
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото

Отзывы о программе Photo Sphere Camera

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