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5 Photo Sphere Camera - приложение, позволяющее создавать захватывающие панорамные фотосферы с помощью Вашего iOS-устройства. Фотосфера представляет собой склеенные изображения отдельных фотографий, которые разворачивают готовый проект на 360-градусов. При этом создается ощущение, что как бы оказываешься внутри съемочного места. Для получения сферы необходимо всего лишь сфокусировать Ваш смартфон на специальной точке приложения, расположенной по центру экрана, и направлять камеру в разные стороны. Итог такой раскадровки приведет Вас в восторг. Полученную панораму потом можно добавить в Google Maps или просто поделиться ней с друзьями. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app