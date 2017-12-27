Программы для Android » Игры » Головоломки » Миллионер 1.51 для Android
Миллионер для Android

Миллионер 1.51 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Миллионер 1.51 для AndroidОписание   Скачать Миллионер 1.51 для AndroidСКАЧАТЬ (4,71 Мб) Скриншоты Миллионер 1.51 для AndroidСкриншоты (1)   Статистика Миллионер 1.51 для AndroidСтатистика   Отзывы о Миллионер 1.51 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Миллионер - игра для Android, которая представляет собой вариацию на популярную телевикторину "Кто хочет стать миллионером".

Необходимо проявить всю свою эрудицию отвечая на вопросы, на которые предоставляется четыре варианта ответа.

Присутствует возможность воспользоваться в любой момент игры тремя подсказками: "50 на 50", "Подсказка зала" и "Звонок другу".

Что нового в Миллионер 1.51 для Android?
  • Исправлена ошибка с вопросом про "Жучку", о котором часто говорили в комментариях. Игра проверена на ошибки в последующих вопросах - всё работает отлично.
Скриншоты Миллионер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 780
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Все Сканворды 1.3.2c для Android

Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в

Sudoku Free 1.471 для Android

Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих

Поле Чудес Онлайн 1.42 для Android

Поле Чудес Онлайн – популярное телешоу выходит в интернет и тут вы сможете померяться знаниями с множеством игроков в сети. Игра содержит более 10 000 слов и в

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Ханойские Башни 2.4.6 для Android

Ханойские Башни - увлекательная головоломка для Android, в которой игроку необходимо собрать пирамиду из фигурок одного цвета, при этом использовать как можно

1010! 37 для Android

1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом

скачать Adguard

Отзывы о программе Миллионер

Nemo про Миллионер 1.48 для Android [26-12-2017]

Планшет, андроид 7 идет нормально.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 