uBlock Origin - эффективный блокировщик для Opera. Не грузит ЦП и память, при этом может загружать и применять более 1000 фильтров, блокирующих рекламу. Может считывать и создавать фильтры из хост-файлов.
По умолчанию загружает следующие списки фильтров:
- EasyList
- EasyPrivacy
- Вредоносные домены
- Долговечные вредоносные домены
- Список рекламных серверов Питера Лоу
- Список вредоносных доменов
На выбор доступны другие списки:
- Фанатский улучшенный список отслеживания
- Хост-файл Дэна Поллока
- Рекламные и отслеживающие сервера hpHosts
- MVPS HOSTS
- Spam404
- и т.д.