uBlock Origin для Windows

uBlock Origin 1.11.0 для Opera

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Описание uBlock Origin 1.11.0 для OperaОписание   Скачать uBlock Origin 1.11.0 для OperaСКАЧАТЬ (1,52 Мб) Скриншоты uBlock Origin 1.11.0 для OperaСкриншоты (4)   Статистика uBlock Origin 1.11.0 для OperaСтатистика   Отзывы о uBlock Origin 1.11.0 для OperaОтзывы (2)  
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4.72 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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uBlock Origin - эффективный блокировщик для Opera. Не грузит ЦП и память, при этом может загружать и применять более 1000 фильтров, блокирующих рекламу. Может считывать и создавать фильтры из хост-файлов.

По умолчанию загружает следующие списки фильтров:

  • EasyList
  • EasyPrivacy
  • Вредоносные домены
  • Долговечные вредоносные домены
  • Список рекламных серверов Питера Лоу
  • Список вредоносных доменов

На выбор доступны другие списки:

  • Фанатский улучшенный список отслеживания
  • Хост-файл Дэна Поллока
  • Рекламные и отслеживающие сервера hpHosts
  • MVPS HOSTS
  • Spam404
  • и т.д.
Скриншоты uBlock Origin:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 8 762
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Утилиты к браузерам

Отзывы о программе uBlock Origin

(ерж про uBlock 0.5.1.0 для Opera [23-12-2014]

Требуется уточнение, этот блокировщик для старой или новой Оперы?
4 | 14 | Ответить

вова в ответ (ерж про uBlock 0.8.8.2 для Opera [27-02-2015]

для новай
| 1 | Ответить

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