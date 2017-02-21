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5 uBlock Origin - эффективный блокировщик для Opera. Не грузит ЦП и память, при этом может загружать и применять более 1000 фильтров, блокирующих рекламу. Может считывать и создавать фильтры из хост-файлов.



По умолчанию загружает следующие списки фильтров: EasyList

EasyPrivacy

Вредоносные домены

Долговечные вредоносные домены

Список рекламных серверов Питера Лоу

Список вредоносных доменов На выбор доступны другие списки: Фанатский улучшенный список отслеживания

Хост-файл Дэна Поллока

Рекламные и отслеживающие сервера hpHosts

MVPS HOSTS

Spam404

и т.д. uBlock Origin для Google Chrome