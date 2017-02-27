Реальные Шахматы 2.76 для Android
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Реальные Шахматы – хорошо известная игра шахматы визуально преобразилась благодаря современной графике. Не смотря на изменение в дизайне, правила остались прежними. Возможности программы включают:
- Искусственный интеллект противника, от новичка до магистра.
- 3D графика и анимация фигурок.
- Собственный онлайн сервер. Играй с друзьями через интернет, без регистрации.
- Возможность выбора стиля шахмат.
- Всегда можно отменить ход или сохранить текущую игру.
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|Что нового в Реальные Шахматы 2.76 для Android?
- Обновленный лобби.
- Новая опция авто-поиска соперника.
- Различные улучшения.
|Скриншоты Реальные Шахматы:
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Отзывы о программе Реальные Шахматы
Admin
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