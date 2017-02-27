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Реальные Шахматы для Android

Реальные Шахматы 2.76 для Android

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Описание Реальные Шахматы 2.76 для AndroidОписание   Скачать Реальные Шахматы 2.76 для AndroidСКАЧАТЬ (37,67 Мб) Скриншоты Реальные Шахматы 2.76 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Реальные Шахматы 2.76 для AndroidСтатистика   Отзывы о Реальные Шахматы 2.76 для AndroidОтзывы (0)  
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Реальные Шахматы – хорошо известная игра шахматы визуально преобразилась благодаря современной графике. Не смотря на изменение в дизайне, правила остались прежними. Возможности программы включают:

  • Искусственный интеллект противника, от новичка до магистра.
  • 3D графика и анимация фигурок.
  • Собственный онлайн сервер. Играй с друзьями через интернет, без регистрации.
  • Возможность выбора стиля шахмат.
  • Всегда можно отменить ход или сохранить текущую игру.
Что нового в Реальные Шахматы 2.76 для Android?
  • Обновленный лобби.
  • Новая опция авто-поиска соперника.
  • Различные улучшения.
Скриншоты Реальные Шахматы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 754
Разработчик
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Категории программыШахматы, шашки

Отзывы о программе Реальные Шахматы

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