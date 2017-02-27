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5 Реальные Шахматы – хорошо известная игра шахматы визуально преобразилась благодаря современной графике. Не смотря на изменение в дизайне, правила остались прежними. Возможности программы включают: Искусственный интеллект противника, от новичка до магистра.

3D графика и анимация фигурок.

Собственный онлайн сервер. Играй с друзьями через интернет, без регистрации.

Возможность выбора стиля шахмат.

Всегда можно отменить ход или сохранить текущую игру. Что нового в Реальные Шахматы 2.76 для Android?

Обновленный лобби.

Новая опция авто-поиска соперника.

Различные улучшения.