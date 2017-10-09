Windows 8 Codec Pack - набор всех необходимых кодеков для возможности просмотра и прослушивания практически любого типа видео/аудио файла. Пакет поддерживает работу с такими популярными разновидностями кодеков как x264, h264, AVC, XviD, DivX, MP4, MPEG4, MPEG2 и многие другие.

Используя этот набор, Вы без проблем сможете проигрывать на своем ПК все известные типы файлов: .bdmv, .evo, .mkv, .avi, .flv, .mp4, .ts, .webm, .m4v, .m4a, .ogm, .ac3, .dts, .opus, .flac, .ape, .aac, .ogg, .ofr, .3gp и др. Кстати, если используете AnyDVD, то у Вас появится возможность воспроизводить защищенные Blu-ray, HD-DVD, AVCHD, DVD, CD-диски. Пакет очень прост в установке, не требуя от пользователя особых знаний.



Содержимое комплекта Windows 8 Codec Pack: