5 Windows 8 Codec Pack - набор всех необходимых кодеков для возможности просмотра и прослушивания практически любого типа видео/аудио файла. Пакет поддерживает работу с такими популярными разновидностями кодеков как x264, h264, AVC, XviD, DivX, MP4, MPEG4, MPEG2 и многие другие. Используя этот набор, Вы без проблем сможете проигрывать на своем ПК все известные типы файлов: .bdmv, .evo, .mkv, .avi, .flv, .mp4, .ts, .webm, .m4v, .m4a, .ogm, .ac3, .dts, .opus, .flac, .ape, .aac, .ogg, .ofr, .3gp и др. Кстати, если используете AnyDVD, то у Вас появится возможность воспроизводить защищенные Blu-ray, HD-DVD, AVCHD, DVD, CD-диски. Пакет очень прост в установке, не требуя от пользователя особых знаний.



Содержимое комплекта Windows 8 Codec Pack: ffdshow DirectShow Video Codec x86 version 1.3.4533 by Cole.

ffdshow DirectShow Video Codec x64 version 1.3.4533 by Cole.

LAV Video decoder 0.68 x86 & x64.

XviD Video (Encoder) Codec v1.3.3.

X264 Video (Encoder) Codec v40.2491.

Lagarith Video (Encoder) Codec v1.3.27 x86 & x64.

LAV Audio Decoder 0.68 x86 & x64.

DivX Audio Decoder 4.1

Lame MP3 v3.99.5 ACM Encoder/Decoder Codec.

DSP-worx Bass Source Mod Filter/Decoder v1.5.2.0.

Haali Media Splitter/Decoder 16/09/11 x86 & x64 - For MP4, MKV, OGM and AVI files.

LAV Splitter 0.68 x86 & x64.

xy-VSFilter v3.0.0.211 x86 & x64 - Subtitle Readers.

CDXA Reader v1.7.10 - Also known as Form 2 Mode 2 CD or XCD x86 & x64.

Icaros 3.0.0 RC4 x86 & x64.