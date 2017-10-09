Windows 8 Codec Pack для Windows

Windows 8 Codec Pack 2.0.8

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Описание Windows 8 Codec Pack 2.0.8Описание   Скачать Windows 8 Codec Pack 2.0.8СКАЧАТЬ (41,61 Мб) Скриншоты Windows 8 Codec Pack 2.0.8Скриншоты (6)   Статистика Windows 8 Codec Pack 2.0.8Статистика   Отзывы о Windows 8 Codec Pack 2.0.8Отзывы (1)  
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Windows 8 Codec Pack - набор всех необходимых кодеков для возможности просмотра и прослушивания практически любого типа видео/аудио файла. Пакет поддерживает работу с такими популярными разновидностями кодеков как x264, h264, AVC, XviD, DivX, MP4, MPEG4, MPEG2 и многие другие.

Используя этот набор, Вы без проблем сможете проигрывать на своем ПК все известные типы файлов: .bdmv, .evo, .mkv, .avi, .flv, .mp4, .ts, .webm, .m4v, .m4a, .ogm, .ac3, .dts, .opus, .flac, .ape, .aac, .ogg, .ofr, .3gp и др. Кстати, если используете AnyDVD, то у Вас появится возможность воспроизводить защищенные Blu-ray, HD-DVD, AVCHD, DVD, CD-диски. Пакет очень прост в установке, не требуя от пользователя особых знаний.

Содержимое комплекта Windows 8 Codec Pack:

  • ffdshow DirectShow Video Codec x86 version 1.3.4533 by Cole.
  • ffdshow DirectShow Video Codec x64 version 1.3.4533 by Cole.
  • LAV Video decoder 0.68 x86 & x64.
  • XviD Video (Encoder) Codec v1.3.3.
  • X264 Video (Encoder) Codec v40.2491.
  • Lagarith Video (Encoder) Codec v1.3.27 x86 & x64.
  • LAV Audio Decoder 0.68 x86 & x64.
  • DivX Audio Decoder 4.1
  • Lame MP3 v3.99.5 ACM Encoder/Decoder Codec.
  • DSP-worx Bass Source Mod Filter/Decoder v1.5.2.0.
  • Haali Media Splitter/Decoder 16/09/11 x86 & x64 - For MP4, MKV, OGM and AVI files.
  • LAV Splitter 0.68 x86 & x64.
  • xy-VSFilter v3.0.0.211 x86 & x64 - Subtitle Readers.
  • CDXA Reader v1.7.10 - Also known as Form 2 Mode 2 CD or XCD x86 & x64.
  • Icaros 3.0.0 RC4 x86 & x64.
Скриншоты Windows 8 Codec Pack:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 10 614
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Кодеки, декодеры
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Отзывы о программе Windows 8 Codec Pack

Аноним про Windows 8 Codec Pack 2.0.3 [07-04-2015]

Отличный набор непотребного хлама,установку которого нельзя предотвратить.
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