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Telegram для iOS

Telegram 3.16 для iPhone, iPad

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Описание Telegram 3.16 для iPhone, iPadОписание   Скачать Telegram 3.16 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (64.7 Мб) Скриншоты Telegram 3.16 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Telegram 3.16 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Telegram 3.16 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.19 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.19 из 5
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Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и различными медиафайлами - фотографии, музыка, видео и др. Для простоты использования аккаунты пользователей здесь привязываются к номеру телефона, что осуществляется путем отправки авторизационного SMS-сообщения.

Основным преимуществом Telegram, как это утверждают разработчики, является полная конфиденциальность данных пользователя. Кроме использования стандартных технологий шифрования, здесь встроена функция автоматической очистки всех следов переписки как на устройстве получателя, так отправителя.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Telegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5 419
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Telegram

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