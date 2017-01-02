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1 слово 4 фото для Windows Phone

1 слово 4 фото 16.8.11.1

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Описание 1 слово 4 фото 16.8.11.1Описание   Скачать 1 слово 4 фото 16.8.11.1СКАЧАТЬ (79 Мб) Скриншоты 1 слово 4 фото 16.8.11.1Скриншоты (8)   Статистика 1 слово 4 фото 16.8.11.1Статистика   Отзывы о 1 слово 4 фото 16.8.11.1Отзывы (0)  
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1 слово 4 фото — в этой популярной логической игре необходимо найти что-то общее, что объединяет все четыре изображения на экране. Иногда это сделать очень просто, иногда нужно очень хорошо подумать. Есть разные наборы фотографий, объединенные какой-то тематикой. Есть и разные уровни сложности.

За каждый верный ответ вы получаете определенное количество монет, которые можно потратить на получение подсказок. Кроме этого отгадывая задания, вы будете получать звезды. Звезды нужны для открытия новых наборов заданий.

Скриншоты 1 слово 4 фото:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 326
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические

Отзывы о программе 1 слово 4 фото

Admin

Отзывов о программе 1 слово 4 фото 16.8.11.1 пока нет, можете добавить...

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