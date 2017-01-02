1 слово 4 фото — в этой популярной логической игре необходимо найти что-то общее, что объединяет все четыре изображения на экране. Иногда это сделать очень просто, иногда нужно очень хорошо подумать. Есть разные наборы фотографий, объединенные какой-то тематикой. Есть и разные уровни сложности.

За каждый верный ответ вы получаете определенное количество монет, которые можно потратить на получение подсказок. Кроме этого отгадывая задания, вы будете получать звезды. Звезды нужны для открытия новых наборов заданий.