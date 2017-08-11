CPU Monitor - утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет просматривать какие процессы запущены на устройстве, а также мониторить использование процессора, памяти, сети и аккумулятора.

Приложение позволяет строить наглядные графики загрузки процессора, использования памяти и уровня заряда аккумулятора для каждого из запущенных процессов. При наличии root-прав у пользователя можно завершать выбранные процессы. Присутствует встроенный планировщик.