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CPU Monitor для Android

CPU Monitor 6.54 для Android

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Описание CPU Monitor 6.54 для AndroidОписание   Скачать CPU Monitor 6.54 для AndroidСКАЧАТЬ (3,09 Мб) Скриншоты CPU Monitor 6.54 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика CPU Monitor 6.54 для AndroidСтатистика   Отзывы о CPU Monitor 6.54 для AndroidОтзывы (0)  
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CPU Monitor - утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая позволяет просматривать какие процессы запущены на устройстве, а также мониторить использование процессора, памяти, сети и аккумулятора.

Приложение позволяет строить наглядные графики загрузки процессора, использования памяти и уровня заряда аккумулятора для каждого из запущенных процессов. При наличии root-прав у пользователя можно завершать выбранные процессы. Присутствует встроенный планировщик.

Скриншоты CPU Monitor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 539
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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