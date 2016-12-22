hike messenger - достаточно удобный бесплатный чат-клиент для живого общения с друзьями, близкими и знакомыми людьми. Эта программа позволяет настраивать как индивидуальный, так и групповой чат даже с теми пользователями которые не находятся в системе hike (для этого используются бесплатные SMS-сообщения). Кроме текста есть возможность передавать фотографии, видео и голосовые сообщения. В приложении много интересных и необычных значков статуса и стикеров, которые очень точно могут передать Ваше настроение. Из настроек стоит выделить возможность создавать "Круг друзей": если нужно отправить что-то только избранным собеседникам, то эта функция будет как нельзя кстати.

hike messenger не требует запоминания отдельных логинов и паролей: приложение для идентификации использует Ваши телефонные номера и легко интегрируется с текущей адресной книгой. При этом не придется добавлять Ваши контакты отдельно в hike messenger: Ваша адресная книга автоматически используется для соединения с друзьями и членами семьи, можно отправлять сообщения всем своим пользователям - даже тем, кто не использует приложение.

Для работы чата необходимы сети 2G, 3G или WiFi. В общем, все очень просто и удобно - установили и пользуетесь.