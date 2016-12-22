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hike messenger для iOS

hike messenger 4.8.0 для iPhone

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Описание hike messenger 4.8.0 для iPhoneОписание   Скачать hike messenger 4.8.0 для iPhoneСКАЧАТЬ (116 Мб) Скриншоты hike messenger 4.8.0 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика hike messenger 4.8.0 для iPhoneСтатистика   Отзывы о hike messenger 4.8.0 для iPhoneОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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hike messenger - достаточно удобный бесплатный чат-клиент для живого общения с друзьями, близкими и знакомыми людьми. Эта программа позволяет настраивать как индивидуальный, так и групповой чат даже с теми пользователями которые не находятся в системе hike (для этого используются бесплатные SMS-сообщения). Кроме текста есть возможность передавать фотографии, видео и голосовые сообщения. В приложении много интересных и необычных значков статуса и стикеров, которые очень точно могут передать Ваше настроение. Из настроек стоит выделить возможность создавать "Круг друзей": если нужно отправить что-то только избранным собеседникам, то эта функция будет как нельзя кстати.

hike messenger не требует запоминания отдельных логинов и паролей: приложение для идентификации использует Ваши телефонные номера и легко интегрируется с текущей адресной книгой. При этом не придется добавлять Ваши контакты отдельно в hike messenger: Ваша адресная книга автоматически используется для соединения с друзьями и членами семьи, можно отправлять сообщения всем своим пользователям - даже тем, кто не использует приложение.

Для работы чата необходимы сети 2G, 3G или WiFi. В общем, все очень просто и удобно - установили и пользуетесь.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты hike messenger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 208
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе hike messenger

Admin

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