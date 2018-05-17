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Hyperlapse для iOS

Hyperlapse 1.3.2 для iPhone, iPad

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Описание Hyperlapse 1.3.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Hyperlapse 1.3.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (17.38 Мб) Скриншоты Hyperlapse 1.3.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Hyperlapse 1.3.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Hyperlapse 1.3.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Hyperlapse - отличное приложение от Instagram, с помощью которого Вы легко создадите неповторимые видеоролики, регулируя скорость проигрывания клипа. В программу встроен специальный механизм стабилизации, что позволяет получать достаточно высокое качество видеокартинки и обеспечивает четкость временных промежутков. Так, к примеру, удаляются возможные следы тряски при съемке и получается монолитная прокрутка Вашего ролика.
После съемки есть возможность ускорить отснятый материал до 12 раз. Таким образом, можно создавать поистине удивительные видеоклипы: запишите восход солнца, открытие бутона цветка, движение по серпантину и многое другое, а потом сохраните в ускоренном режиме.

Основные возможности Hyperlapse:

  • Съемка временных промежутков в движении - на ходу, на бегу, в прыжке или в падении.
  • Отличное качество видео благодаря автоматической стабилизации.
  • Ускорение снятого видео в 12 раз.
  • Вашим видео легко поделиться на Instagram, Facebook или же просто сохранить его на устройстве.
  • Удобный и простой интерфейс.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Hyperlapse:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 379
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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