Click&Clean - приложение для Google Chrome для защиты персональных данных. Позволяет очистить историю посещенных страниц и временных файлов интернета, удалить загрузки и их историю, стереть всевозможные куки, Flash, введенные URL-запросы и др. Обладая простым и понятным интерфейсом, этот чистильщик поможет сохранит web-обозреватель и систему более чистыми, стабильными и быстрыми. Click&Clean полностью настраивается на индивидуальные особенности каждого пользователя, содержит ряд дополнительных полезных функций.
Особенности:
Автоматическое удаление истории посещений при закрытии Google Chrome
Instrumentum - расширение для Google Chrome c большим количеством полезных функций, которые пригодятся каждому пользователю ВКонтакте
Отзывы о программе Click&Clean
Орел Соколов про Click&Clean 8.8.3 для Google Chrome [05-07-2018]
Кирилл КондрашинModified 1 сек. назад
Удобно. Но! Раздражают постоянные уведомления и всплывающие окна от самого расширения! Типа - "поставьте оценку", "у вас слишком большая история", обновления и т.д. Но это можно отключить в настройках... (нажимаете ПКМ по иконке, нажимаете "Параметры" (можно также просто зайти в параметры расширения), открывается менюшка, выбираете "Options", листаете вниз, там будет "включить уведомления (рекомендуется)") З.Ы. Если у кого отключение не помогает, это связано с тем что при обновлении эта опция возвращается.
Для тех кто может в коде найти строку: (Внимание, разработчикам это не читать!!!) в файле RftEn.js закомментировать строку(где находятся расширения смотрим в яндексе и пользуемся поиском) | | Ответить