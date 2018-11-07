Click&Clean для Windows

Click&Clean 9.4.0.1 для Google Chrome

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Описание Click&Clean 9.4.0.1 для Google ChromeОписание   Скачать Click&Clean 9.4.0.1 для Google ChromeСКАЧАТЬ (17 Кб) Скриншоты Click&Clean 9.4.0.1 для Google ChromeСкриншоты (2)   Статистика Click&Clean 9.4.0.1 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Click&Clean 9.4.0.1 для Google ChromeОтзывы (1)  
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Click&Clean - приложение для Google Chrome для защиты персональных данных. Позволяет очистить историю посещенных страниц и временных файлов интернета, удалить загрузки и их историю, стереть всевозможные куки, Flash, введенные URL-запросы и др. Обладая простым и понятным интерфейсом, этот чистильщик поможет сохранит web-обозреватель и систему более чистыми, стабильными и быстрыми. Click&Clean полностью настраивается на индивидуальные особенности каждого пользователя, содержит ряд дополнительных полезных функций.

Особенности:

  • Автоматическое удаление истории посещений при закрытии Google Chrome
  • Предотвращает отслеживание вашей историй посещений
  • Режим "инкогнито"
  • Сканирование на наличие вредоносных программ
  • Дает данные по вашему IP и другую информацию о вашей системе
  • Чистит кэш и ускоряет работу Google Chrome, освобождает место на жестком диске
Скриншоты Click&Clean:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 944
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе Click&Clean

Орел Соколов про Click&Clean 8.8.3 для Google Chrome [05-07-2018]

Кирилл КондрашинModified 1 сек. назад

Удобно. Но! Раздражают постоянные уведомления и всплывающие окна от самого расширения! Типа - "поставьте оценку", "у вас слишком большая история", обновления и т.д. Но это можно отключить в настройках... (нажимаете ПКМ по иконке, нажимаете "Параметры" (можно также просто зайти в параметры расширения), открывается менюшка, выбираете "Options", листаете вниз, там будет "включить уведомления (рекомендуется)") З.Ы. Если у кого отключение не помогает, это связано с тем что при обновлении эта опция возвращается.

Для тех кто может в коде найти строку: (Внимание, разработчикам это не читать!!!) в файле RftEn.js закомментировать строку(где находятся расширения смотрим в яндексе и пользуемся поиском)
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