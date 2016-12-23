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Калькулятор с голосовым вводом для Android

Калькулятор с голосовым вводом 1.4.1 для Android

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Описание Калькулятор с голосовым вводом 1.4.1 для AndroidОписание   Скачать Калькулятор с голосовым вводом 1.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (1,76 Мб) Скриншоты Калькулятор с голосовым вводом 1.4.1 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Калькулятор с голосовым вводом 1.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Калькулятор с голосовым вводом 1.4.1 для AndroidОтзывы (2)  
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4.65 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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Калькулятор с голосовым вводом – удобный калькулятор для Android устройств, который позволяет осуществлять расчеты как при помощи экранной клавиатуры, так и посредством голосового ввода. Также программа дает возможность производить одновременно два и более расчета благодаря функции переключения экранов-редакторов выражений горизонтальным жестом по его верхней части.

Кроме этого присутствует история произведенных ранее вычислений, поддерживаются операции с процентами, работа с ячейками памяти (между которыми можно быстро переключаться). Записям можно задавать текстовые пометки и вставлять выражения и результаты прямо в редактор.

Примечание! Перед началом использования калькулятора необходимо в настройках Android подключить соответствующие голосовые базы.

Что нового в Калькулятор с голосовым вводом 1.4.1 для Android?
  • Исправлен формат даты в "Истории вычислений".
  • Улучшено голосовое распознавание.
Скриншоты Калькулятор с голосовым вводом:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 409
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтандартные
 Программа Калькулятор с голосовым вводом отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Калькулятор с голосовым вводом

Aleks про Калькулятор с голосовым вводом 1.0.7 для Android [08-02-2015]

Все работает как заявлено голосовой ввод пашет качал файл APK
для Android 4.2
1 | 1 | Ответить

Владимир про Калькулятор с голосовым вводом 1.0.4 для Android [10-09-2014]

к сожалению файл не устанавливаеться.
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