Калькулятор с голосовым вводом – удобный калькулятор для Android устройств, который позволяет осуществлять расчеты как при помощи экранной клавиатуры, так и посредством голосового ввода. Также программа дает возможность производить одновременно два и более расчета благодаря функции переключения экранов-редакторов выражений горизонтальным жестом по его верхней части.

Кроме этого присутствует история произведенных ранее вычислений, поддерживаются операции с процентами, работа с ячейками памяти (между которыми можно быстро переключаться). Записям можно задавать текстовые пометки и вставлять выражения и результаты прямо в редактор.

Примечание! Перед началом использования калькулятора необходимо в настройках Android подключить соответствующие голосовые базы.