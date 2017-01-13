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5 Foursquare - интересное геолокационное приложение, которое поможет найти пользователю самые интересные места на планете Земля. Для удобства в программу встроен механизм запоминания Ваших предпочтений и вкусов: введите в поиске то, что Вам интересно, и Foursquare сделает подборку мест с учетом таких интересов. Можно даже вводить сугубо специфические названия, такие как пиво, красная рыба и т.д.

Получается очень удобно: приезжая в командировку или гости, Вы можете узнать о ближайших и лучших кафе, ресторанах, магазинах, а также получить другую полезную информацию. Также есть возможность подписаться новости от Ваших друзей или тех пользователей, к мнению которых Вы прислушиваетесь - их подсказки будут появляться в первых рядах. В общем, Foursquare действительно увлекательное и полезное приложение, которое позволит Вам лучше познать мир. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app