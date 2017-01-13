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Foursquare для iOS

Foursquare 10.3 для iPhone

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Описание Foursquare 10.3 для iPhoneОписание   Скачать Foursquare 10.3 для iPhoneСКАЧАТЬ (60.2 Мб) Скриншоты Foursquare 10.3 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Foursquare 10.3 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Foursquare 10.3 для iPhoneОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Foursquare - интересное геолокационное приложение, которое поможет найти пользователю самые интересные места на планете Земля. Для удобства в программу встроен механизм запоминания Ваших предпочтений и вкусов: введите в поиске то, что Вам интересно, и Foursquare сделает подборку мест с учетом таких интересов. Можно даже вводить сугубо специфические названия, такие как пиво, красная рыба и т.д.
Получается очень удобно: приезжая в командировку или гости, Вы можете узнать о ближайших и лучших кафе, ресторанах, магазинах, а также получить другую полезную информацию. Также есть возможность подписаться новости от Ваших друзей или тех пользователей, к мнению которых Вы прислушиваетесь - их подсказки будут появляться в первых рядах. В общем, Foursquare действительно увлекательное и полезное приложение, которое позволит Вам лучше познать мир.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Foursquare:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 198
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое

Отзывы о программе Foursquare

Admin

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