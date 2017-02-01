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5 MediaInfo - позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Распространяется по лицензии GPL с открытыми исходными кодами.



MediaInfo выводит следующую информацию: Основная: название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность и др.

Видео: кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока и др.

Аудио: кодек, каналы, язык, скорость потока и др.

Текст: язык субтитров.

Части: количество частей, список частей. Поддерживаются следующие форматы файлов: видео: MKV, OGM, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DVD.

аудио: OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF. Кроме того, программа определяет необходимые для проигрывания файлов кодеки и дает ссылку на их загрузку. MediaInfo для Windows Что нового в MediaInfo 0.7.92 для Mac?

Исправлены ошибки.