MediaInfo для Mac

MediaInfo 0.7.92 для Mac

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Описание MediaInfo 0.7.92 для MacОписание   Скачать MediaInfo 0.7.92 для MacСКАЧАТЬ (4,47 Мб) Скриншоты MediaInfo 0.7.92 для MacСкриншоты (2)   Статистика MediaInfo 0.7.92 для MacСтатистика   Отзывы о MediaInfo 0.7.92 для MacОтзывы (0)  
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MediaInfo - позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Распространяется по лицензии GPL с открытыми исходными кодами.

MediaInfo выводит следующую информацию:

  • Основная: название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность и др.
  • Видео: кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока и др.
  • Аудио: кодек, каналы, язык, скорость потока и др.
  • Текст: язык субтитров.
  • Части: количество частей, список частей.

Поддерживаются следующие форматы файлов:

  • видео: MKV, OGM, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DVD.
  • аудио: OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF.

Кроме того, программа определяет необходимые для проигрывания файлов кодеки и дает ссылку на их загрузку.

Что нового в MediaInfo 0.7.92 для Mac?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты MediaInfo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 447
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины - Утилиты

Отзывы о программе MediaInfo

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