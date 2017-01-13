Microsoft Excel - полноценно адаптированное офисное приложение от Microsoft для iPad-устройств. Теперь можно создавать, просматривать и редактировать все Ваши электронные таблицы на iOS-девайсе и быть уверенным, что при их использовании на других устройствах не будет искажений, потерь данных или формул.

Интерфейс приложения выполнен в хорошо знакомом всем пользователям Office виде, но с сенсорным управлением, так что проблем с работой и поиском всех нужных функций не возникнет. Конечно же, тут есть весь необходимый функционал для полноценной работы: формулы, таблицы, диаграммы, примечания, гиперссылки, спарклайны, условное форматирование и т.д. Удобно, что здесь же можно просматривать почтовые вложения и редактировать электронные таблицы Excel из OneDrive или на сайте SharePoint.

Приложение запоминает все последние изменения и место, на котором Вы остановились или закончили работу, каким бы устройством ни пришлось пользоваться. Поэтому сам документ всегда будет в актуальном виде при открытии на любом совместимом девайсе, будь то ПК или ноутбук на Windows или Mac.

Что еще стоит выделить, так это встроенную клавиатуру для облегчения ввода формул и специальных знаков, что значительно ускорит набор необходимого текста по сравнению с обычной клавиатурой iPad.

Необходимо отметить, что в бесплатной версии Microsoft Excel для iPad доступен только просмотр файла, а для создания и редактирования необходимо приобрести одну из лицензий (подписок) Office 365.