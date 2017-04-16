SecretFolder для Windows

SecretFolder 4.7.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SecretFolder 4.7.0.0Описание   Скачать SecretFolder 4.7.0.0СКАЧАТЬ (3,12 Мб) Скриншоты SecretFolder 4.7.0.0Скриншоты (3)   Статистика SecretFolder 4.7.0.0Статистика   Отзывы о SecretFolder 4.7.0.0Отзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SecretFolder - простая, но достаточно полезная программа для защиты папок на компьютере с важными данными от несанкционированного доступа. Это бывает полезно, когда к Вашему ПК имеется общий доступ - дети дома, сотрудники на работе и т.д. После установки этого приложения нужно будет придумать и ввести пароль для последующего выполнения входа в программу.

Управлять важными для Вас директориями очень легко: внесите в список нужную папку, отметьте значком "Lock" и все - она будет скрыта и исчезнет из общего доступа. В случае необходимости внести изменения в такую директорию, просто установите метку "Unlock".

Особых настроек нет: можно задать загрузку SecretFolder вместе с Windows, а также изменить начальный пароль. Примечательно, что даже если кто-то и обнаружит присутствие этого приложения в системе, то тут имеется защита от деинсталляции, так что Вы можете быть спокойны за сохранность Ваших конфиденциальных данных.

Что нового в SecretFolder 4.7.0.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SecretFolder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 729
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа - другое

Отзывы о программе SecretFolder

zurik про SecretFolder 4.0 [31-07-2016]

помогите я забыль парол что делать мне скажите пожалуйста
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Контроль доступа"
 

hide.me VPN 1.2.11

hide.me VPN - клиент VPN для Windows с набором уникальных функций, которые выделяют его среди других решений

Blok 4.5

Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от компьютера) и без функции отключения монитора

WinLock 7.2

WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения установленного периода времени WinLock выключает систему

DNS Jumper 2.1

DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете

Интернет Цензор 2.2

Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально может нанести вред здоровью и психике подростка. Присутствует черный и белый список сайтов

Touch VPN 1.3.0 для Google Chrome

Touch VPN - удобный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий вам абсолютно свободно и безопасно использовать все возможности интернета

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

K-Lite Codec Pack

Calibre

ProgDVB

GPU-Z

Opera

XviD4PSP

NetTraffic

Adobe Flash Player

Snappy Driver Installer

CheMax Rus

PicturesToExe

CheMax

Rufus

Weather Watcher Live

Viber

SiSoftware Sandra Lite

Аура Леса - дневного и ночного

AIMP

iTunes

Avidemux

 
 