hide.me VPN 1.2.11
hide.me VPN - клиент VPN для Windows с набором уникальных функций, которые выделяют его среди других решений
Blok 4.5
Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от компьютера) и без функции отключения монитора
WinLock 7.2
WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения установленного периода времени WinLock выключает систему
DNS Jumper 2.1
DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете
Интернет Цензор 2.2
Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально может нанести вред здоровью и психике подростка. Присутствует черный и белый список сайтов
Touch VPN 1.3.0 для Google Chrome
Touch VPN - удобный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий вам абсолютно свободно и безопасно использовать все возможности интернета