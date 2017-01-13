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Microsoft PowerPoint для iOS

Microsoft PowerPoint 1.29 для iPad

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Описание Microsoft PowerPoint 1.29 для iPadОписание   Скачать Microsoft PowerPoint 1.29 для iPadСКАЧАТЬ (502 Мб) Скриншоты Microsoft PowerPoint 1.29 для iPadСкриншоты (6)   Статистика Microsoft PowerPoint 1.29 для iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft PowerPoint 1.29 для iPadОтзывы (0)  
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3.71 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.71 из 5
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Microsoft PowerPoint - популярное офисное приложение от Microsoft, которое полностью адаптировано для iPad-устройств. Теперь у Вас есть возможность создавать, смотреть и редактировать презентации на iOS-девайсах, и при этом быть уверенным, что на других устройствах они будут выглядеть точно также без каких-либо искажений, потерь данных или слайдов.

Разработчики специально создали интерфейс Microsoft PowerPoint для iPad как в хорошо знакомой десктопной версии Оffice, но только с сенсорным управлением. Тут есть все необходимые функциональные инструменты для создания качественных и наглядных презентаций: картинки, таблицы, диаграммы, графические элементы SmartArt, переходы между слайдами, анимация и т.д. Кроме того, для большей выразительности здесь есть такие полезные дополнения как указка, перья и маркеры.

Удобно, что здесь же можно просматривать и редактировать презентации PowerPoint из OneDrive или на сайте SharePoint. Приложение запоминает все последние изменения и место, на котором Вы остановились или закончили работу, каким бы устройством ни пришлось пользоваться. Поэтому сам документ всегда будет в актуальном виде при открытии на любом совместимом девайсе, будь то ПК или ноутбук на Windows или Mac.

Необходимо отметить, что в бесплатной версии Microsoft PowerPoint для iPad доступен только просмотр файла, а для создания и редактирования необходимо приобрести одну из лицензий (подписок) Office 365.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Microsoft PowerPoint:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 720
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрезентации

Отзывы о программе Microsoft PowerPoint

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