Microsoft PowerPoint - популярное офисное приложение от Microsoft, которое полностью адаптировано для iPad-устройств. Теперь у Вас есть возможность создавать, смотреть и редактировать презентации на iOS-девайсах, и при этом быть уверенным, что на других устройствах они будут выглядеть точно также без каких-либо искажений, потерь данных или слайдов.

Разработчики специально создали интерфейс Microsoft PowerPoint для iPad как в хорошо знакомой десктопной версии Оffice, но только с сенсорным управлением. Тут есть все необходимые функциональные инструменты для создания качественных и наглядных презентаций: картинки, таблицы, диаграммы, графические элементы SmartArt, переходы между слайдами, анимация и т.д. Кроме того, для большей выразительности здесь есть такие полезные дополнения как указка, перья и маркеры.

Удобно, что здесь же можно просматривать и редактировать презентации PowerPoint из OneDrive или на сайте SharePoint. Приложение запоминает все последние изменения и место, на котором Вы остановились или закончили работу, каким бы устройством ни пришлось пользоваться. Поэтому сам документ всегда будет в актуальном виде при открытии на любом совместимом девайсе, будь то ПК или ноутбук на Windows или Mac.

Необходимо отметить, что в бесплатной версии Microsoft PowerPoint для iPad доступен только просмотр файла, а для создания и редактирования необходимо приобрести одну из лицензий (подписок) Office 365.