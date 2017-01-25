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4.67 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 4.67 из 5

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5 myMail - удобное приложение для работы с почтовыми клиентами Gmail, Hotmail, Live, Outlook, MSN, iCloud, AOL, Yandex, Rambler, QIP, Mail.Ru и Yahoo. Программой поддерживаются протоколы как IMAP, так POP3. Несомненное преимущество myMail в том, что теперь не надо бегать по разным ресурсам и источникам для проверки корреспонденции - все письма из разных ящиков можно посмотреть в одной простой и красивой оболочке. Достаточно удобно реализованы настраиваемые push-уведомления, которые можно подключить даже для тех сервисов, которые изначально не поддерживают эту технологию.

Помимо качественного и понятного интерфейса, myMail имеет еще ряд дополнительных преимуществ: визуализация списка писем с аватарами пользователей и иконками популярных сервисов, полезный алгоритм сжатия данных для экономии трафика, высоконадежные протоколы безопасности для обеспечения сохранности данных, безопасности и конфиденциальности и др.

Кстати, ресурс My.com!, являющийся разработчиком этого приложение, предлагает всем желающим совершенно бесплатно открыть новый и красивый электронный ящик на @my.com. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app myMail для Android