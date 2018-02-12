Asphalt 8: На взлет 3.4.0.12
Asphalt 8: На взлет - крутая гоночная игра с элементами аркады. Один из лучших представителей своего жанра. Гоняйте на самых крутых машинах по городам всего мира,
Тачки: Быстрые как Молния 1.0.2.5
Тачки: Быстрые как Молния - окунитесь в мир знаменитых Тачек, постройте для каждого героя популярного мультфильма свой собственный гоночный трек и участвуйте в
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GT Racing 2: The Real Car Experience - одна из лучших игр в своем жанре для мобильных устройств. Игр отличается потрясающе реалистичной графикой и удобным
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CarX Drift Racing - управляя первоклассным спорткаром, попытайтесь выжать из него максимум, проносясь по трассе и обгоняя соперников. Дрифтуйте в поворотах,
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Angry Birds Go! - практически бесконечная война между злыми птицами и свиньями обрела новые формы. Теперь вместо привычного артобстрела игроку предлагается
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Drag Racing 4x4 - гонки по прямой на крутых внедорожниках с полным приводом. Соревнуясь в нескольких классах автомобилей, вы сможете выигрывать призовые деньги,