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Racing 3D: Need For Race on Real Asphalt Speed Tracks для Windows Phone

Racing 3D: Need For Race on Real Asphalt Speed Tracks 1.0.0.4

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Описание Racing 3D: Need For Race on Real Asphalt Speed Tracks 1.0.0.4Описание   Скачать Racing 3D: Need For Race on Real Asphalt Speed Tracks 1.0.0.4СКАЧАТЬ (92,46 Мб) Скриншоты Racing 3D: Need For Race on Real Asphalt Speed Tracks 1.0.0.4Скриншоты (8)   Статистика Racing 3D: Need For Race on Real Asphalt Speed Tracks 1.0.0.4Статистика   Отзывы о Racing 3D: Need For Race on Real Asphalt Speed Tracks 1.0.0.4Отзывы (0)  
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На ваш выбор есть несколько классов машин — станьте легендой гонок на супер-карах, участвуя в соревнованиях как на специализированных гоночных треках, так и на улицах обычных городов и загородных хайвеях.

На ваш выбор есть несколько классов машин и несколько режимов гонок: обычная, дуэль, выживание и другие. Игра отличается великолепной графикой и удобным управлением.

Скриншоты Racing 3D: Need For Race on Real Asphalt Speed Tracks:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 517
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки - Экшен и 3D
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