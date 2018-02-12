На ваш выбор есть несколько классов машин — станьте легендой гонок на супер-карах, участвуя в соревнованиях как на специализированных гоночных треках, так и на улицах обычных городов и загородных хайвеях.

На ваш выбор есть несколько классов машин и несколько режимов гонок: обычная, дуэль, выживание и другие. Игра отличается великолепной графикой и удобным управлением.