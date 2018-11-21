FairStars HashFiles - не требующая установки утилита для вычисления хэш сумм одного или нескольких файлов. Доступны параметры MD5, CRC32, SHA1 и SHA256. Чтобы добавить нужный для анализа файл, можно воспользоваться соответствующими кнопками на панели "Добавить файл" или "Добавить папку".

Кроме того, поддерживается технология drag-n-drop для простого перетаскивания файлов. Полученные суммы легко копируются в буфер обмена или сохраняются в текстовом формате.