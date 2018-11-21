FairStars HashFiles для Windows

FairStars HashFiles 1.10

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание FairStars HashFiles 1.10Описание   Скачать FairStars HashFiles 1.10СКАЧАТЬ (117 Кб) Скриншоты FairStars HashFiles 1.10Скриншоты (3)   Статистика FairStars HashFiles 1.10Статистика   Отзывы о FairStars HashFiles 1.10Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FairStars HashFiles - не требующая установки утилита для вычисления хэш сумм одного или нескольких файлов. Доступны параметры MD5, CRC32, SHA1 и SHA256. Чтобы добавить нужный для анализа файл, можно воспользоваться соответствующими кнопками на панели "Добавить файл" или "Добавить папку".

Кроме того, поддерживается технология drag-n-drop для простого перетаскивания файлов. Полученные суммы легко копируются в буфер обмена или сохраняются в текстовом формате.

Скриншоты FairStars HashFiles:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 227
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Unlocker 1.9.2

Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он

IObit Unlocker 1.1.2.1

IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых системными процессами или используемых другими приложениями.

USB Image Tool 1.75

USB Image Tool - небольшая программа для создание образов Flash-накопителей с классическим интефейсом USB

Scanner 2.13

Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей.

DeadLock 1.4

Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним способом, потому что они заняты каким-то процессом или службой, то бесплатная

MD5 Checksum Tool 4.3

MD5 Checksum Tool - небольшая утилита для рассчета MD5/SHA хэш строк, файлов или групп файлов

скачать Adguard

Отзывы о программе FairStars HashFiles

Admin

Отзывов о программе FairStars HashFiles 1.10 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 