Picasa 3.9.3.548 для Mac Picasa – органайзер ваших фотографий и видеоматериалов. Это программное обеспечение, с помощью которого Вы можете искать, просматривать, редактировать, печатать Mac Screen Recorder Studio 2.2 для Mac Mac Screen Recorder Studio - удобное приложение для скринкастинга на Mac OS X, которое сочетает в себе как инструменты для захвата экрана, так и мощный Printfolio 1.6.6 для Mac Printfolio - графический пакет из пяти программ для Mac OS предназначенных для создания с минимальными затратами времени и усилий визитных карточек, наклеек на

GIMP 2.8.22 для Mac Мощнейший бесплатный графический редактор, почти полностью заменяющий знаменитый и дорогой Photoshop. Огромное количество настраиваемых инструментов дает возможность Art Text 2.4.9 для Mac Art Text - незаменимая программа под Mac OS для тех кому часто нужно рисовать высококачественную графику: тексты заголовков, кнопки, баннеры, логотипы, иконки и тому Blender 2.78с для Mac Blender - очень мощный редактор трехмерной графики и анимации для Mac OS и анимации. Отличная альтернатива титанам трехмерного моделирования. Несмотря на