Picasa 3.9.3.548 для Mac
Picasa – органайзер ваших фотографий и видеоматериалов. Это программное обеспечение, с помощью которого Вы можете искать, просматривать, редактировать, печатать
Mac Screen Recorder Studio 2.2 для Mac
Mac Screen Recorder Studio - удобное приложение для скринкастинга на Mac OS X, которое сочетает в себе как инструменты для захвата экрана, так и мощный
Printfolio 1.6.6 для Mac
Printfolio - графический пакет из пяти программ для Mac OS предназначенных для создания с минимальными затратами времени и усилий визитных карточек, наклеек на
GIMP 2.8.22 для Mac
Мощнейший бесплатный графический редактор, почти полностью заменяющий знаменитый и дорогой Photoshop. Огромное количество настраиваемых инструментов дает возможность
Art Text 2.4.9 для Mac
Art Text - незаменимая программа под Mac OS для тех кому часто нужно рисовать высококачественную графику: тексты заголовков, кнопки, баннеры, логотипы, иконки и тому
Blender 2.78с для Mac
Blender - очень мощный редактор трехмерной графики и анимации для Mac OS и анимации. Отличная альтернатива титанам трехмерного моделирования. Несмотря на