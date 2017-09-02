AKVIS Refocus для Mac

AKVIS Refocus 8.0.720 для Mac

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Описание AKVIS Refocus 8.0.720 для MacОписание   Скачать AKVIS Refocus 8.0.720 для MacСКАЧАТЬ (64,13 Мб) Скриншоты AKVIS Refocus 8.0.720 для MacСкриншоты (3)   Статистика AKVIS Refocus 8.0.720 для MacСтатистика   Отзывы о AKVIS Refocus 8.0.720 для MacОтзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
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AKVIS Refocus - программа для повышения резкости нечетких, размытых, расфокусированных снимков. С ее помощью можно исправить изображение целиком или отредактировать только определенную область, сделать акцент на какой-либо детали, например, глазах, используя прием выборочной фокусировки.

Подключаемый модуль AKVIS Refocus для графических редакторов совместим со всеми популярными фоторедакторами, как например Adobe Photoshop, Corel PaintShop Photo Pro и др.

Что нового в AKVIS Refocus 8.0.720 для Mac?
  • сохранение и загрузка пользовательских пресетов,
  • пакетная обработка для всех режимов,
  • улучшенный инструмент Кадрирование и другие изменения.
Скриншоты AKVIS Refocus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе AKVIS Refocus

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