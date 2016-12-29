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Кухонная Лихорадка для iOS

Кухонная Лихорадка 2.2.4 для iPhone, iPad

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Описание Кухонная Лихорадка 2.2.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Кухонная Лихорадка 2.2.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (111 Мб) Скриншоты Кухонная Лихорадка 2.2.4 для iPhone, iPadСкриншоты (10)   Статистика Кухонная Лихорадка 2.2.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Кухонная Лихорадка 2.2.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.42 из 5, всего оценок - 52
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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Кухонная Лихорадка - увлекательная игра в стиле Time Management, где Вам предстоит проявить все свои кулинарные и организаторские способности, удовлетворив потребности клиентов в желании вкусно поесть. Готовьте разнообразные блюда и десерты по рецептам всего мира.

Здесь доступно 6 различных типов заведения: от минипекарни и закусочной до целого рыбного и китайского ресторанов. В Вашем распоряжении более 100 ингредиентов для приготовления нескольких сотен блюд, а также всевозможное кухонное оборудование: от кофеварок и рисоварок до печей для пиццы и аппаратов для попкорна.

Помимо приготовления самых разнообразных блюд, Вам также нужно проявить дизайнерские способности при оформлении интерьера Вашего заведения. Модернизация обстановки ресторана привлекает больше посетителей, а значит и Ваши доходы будут расти. Так что играйте в Кухонную Лихорадку, наслаждайтесь готовкой и не забывайте угощать вкусными блюдами своих друзей в Facebook.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Что нового в Кухонная Лихорадка 2.2.4 для iPhone, iPad?
  • Добавлена новая локация - Бар "Райское Наслаждение". Смешивайте между собой различные фрукты и готовьте экзотические коктейли и соки. Украшайте напитки маленькими детальками. Делайте свежие фруктовые салаты, которые будут таять во рту. И не забывайте готовить побольше льда для жаркого летнего периода.
Скриншоты Кухонная Лихорадка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 8 060
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии

Отзывы о программе Кухонная Лихорадка

Admin

Отзывов о программе Кухонная Лихорадка 2.2.4 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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