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5 Boxcryptor - отличное и весьма полезное приложение для iOS-устройств для шифрования данных, размещаемых на разнообразных облачных хранилищах. Поддерживаются такие ресурсы как Dropbox, Google Drive и SkyDrive, а так же хранилища со стандартом WebDAV - Cubby, Strato HiDrive и ownCloud. Теперь можно пользоваться всеми преимуществами хранения данных в облаке и при этом не опасаться за утечку важной информации.



Приложение Boxcryptor создает на Вашем устройстве специальный раздел, в котором и происходит шифрование отдельных файлов с использование алгоритмов AES-256 и RSA. Поэтому все Ваши файлы отправляются на облако уже в защищенном виде, так что можете быть уверенными, что и "по дороге" на хранилище ничего с ними не случится. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Boxcryptor для Windows

Boxcryptor Boxcryptor 2.1.415.498 для Android

Boxcryptor для Android