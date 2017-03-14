Boxcryptor для iOS

Boxcryptor 2.7.688 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Boxcryptor 2.7.688 для iPhone, iPadОписание   Скачать Boxcryptor 2.7.688 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (34.5 Мб) Скриншоты Boxcryptor 2.7.688 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Boxcryptor 2.7.688 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Boxcryptor 2.7.688 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Boxcryptor - отличное и весьма полезное приложение для iOS-устройств для шифрования данных, размещаемых на разнообразных облачных хранилищах. Поддерживаются такие ресурсы как Dropbox, Google Drive и SkyDrive, а так же хранилища со стандартом WebDAV - Cubby, Strato HiDrive и ownCloud. Теперь можно пользоваться всеми преимуществами хранения данных в облаке и при этом не опасаться за утечку важной информации.

Приложение Boxcryptor создает на Вашем устройстве специальный раздел, в котором и происходит шифрование отдельных файлов с использование алгоритмов AES-256 и RSA. Поэтому все Ваши файлы отправляются на облако уже в защищенном виде, так что можете быть уверенными, что и "по дороге" на хранилище ничего с ними не случится.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Boxcryptor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 175
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка

Отзывы о программе Boxcryptor

Admin

Отзывов о программе Boxcryptor 2.7.688 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

AccuWeather.com

Temple Run 2

Uber

Skype

ICQ Mobile

World of Tanks Blitz

Ivideon

TeamViewer

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 