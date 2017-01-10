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Ambio для Android

Ambio 1.8.17 для Android

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Описание Ambio 1.8.17 для AndroidОписание   Скачать Ambio 1.8.17 для AndroidСКАЧАТЬ (8,72 Мб) Скриншоты Ambio 1.8.17 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Ambio 1.8.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ambio 1.8.17 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Ambio - полезное приложение для Android-устройств, которое позволяет создать идеальную атмосферу для работы, развлечения или отдыха. Присутствует возможность начинать/останавливать воспроизведение, переходить вперед/назад к другим мелодиям, скачивать другие звуки и создавать собственные мелодии, настраивать темы и многое другое. Поддерживается управление жестами.

В настройках присутствует возможность задавать время плавного перехода между миксами, закреплять плейлисты, а также использовать при необходимости аудиодрайвер Ambio (если у пользователя наблюдаются проблемы с воспроизведением миксов).

Что нового в Ambio 1.8.17 для Android?
  • Улучшения.
    Скриншоты Ambio:

    Статус программы Бесплатная
    ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
    Интерфейс Английский, Русский
    Закачек (сегодня/всего)0 / 913
    Разработчик
    Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
    Категории программыдругое - другое
    		 Программа Ambio отмечена редакцией SoftPortal.com

    Отзывы о программе Ambio

    Admin

    Отзывов о программе Ambio 1.8.17 для Android пока нет, можете добавить...

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