Ambio - полезное приложение для Android-устройств, которое позволяет создать идеальную атмосферу для работы, развлечения или отдыха. Присутствует возможность начинать/останавливать воспроизведение, переходить вперед/назад к другим мелодиям, скачивать другие звуки и создавать собственные мелодии, настраивать темы и многое другое. Поддерживается управление жестами.

В настройках присутствует возможность задавать время плавного перехода между миксами, закреплять плейлисты, а также использовать при необходимости аудиодрайвер Ambio (если у пользователя наблюдаются проблемы с воспроизведением миксов).